Путин назначил главного следователя Бурятии

Вячеслав Сухоруков вновь возглавил следственное управление республики
Президент России Владимир Путин 4 ноября 2019 подписал указ о назначении генерала-майора юстиции Вячеслава Сухорукова руководителем Следственного управления СКР по Бурятии. Срок службы составит пять лет.
Вячеслав Сухоруков уже возглавлял Следственное управление по Бурятии, на этой должности он трудился более десяти лет. В 2017 году Вячеслав Сухоруков был назначен руководителем Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Затем на должность главного следователя Бурятии был назначен омич Андрей Кондин, однако этой весной он покинул пост. Его назначили министром региональной безопасности Омской области. Исполняющим обязанности руководителя Следкома Бурятии был назначен Сергей Базаров.
Справка:
Вячеслав Сухоруков родился 23 ноября 1965 года в Улан-Удэ. В 1987 году по окончании юридического факультета Иркутского государственного университета поступил на работу в органы прокуратуры Бурятии. Работал следователем, старшим следователем, заместителем прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ, начальником отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Бурятии. С 1998 по 2007 годы являлся прокурором Советского района Улан-Удэ.
С 7 сентября 2007 года возглавлял следственное управление Следственного комитета РФ по Бурятии.
3 октября 2017 года назначен на должность руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Награжден нагрудным знаком «Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», имеет почётное звание «Заслуженный юрист Бурятии».
Вячеслав Сухоруков уже возглавлял Следственное управление по Бурятии, на этой должности он трудился более десяти лет. В 2017 году Вячеслав Сухоруков был назначен руководителем Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Затем на должность главного следователя Бурятии был назначен омич Андрей Кондин, однако этой весной он покинул пост. Его назначили министром региональной безопасности Омской области. Исполняющим обязанности руководителя Следкома Бурятии был назначен Сергей Базаров.
Справка:
Вячеслав Сухоруков родился 23 ноября 1965 года в Улан-Удэ. В 1987 году по окончании юридического факультета Иркутского государственного университета поступил на работу в органы прокуратуры Бурятии. Работал следователем, старшим следователем, заместителем прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ, начальником отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Бурятии. С 1998 по 2007 годы являлся прокурором Советского района Улан-Удэ.
С 7 сентября 2007 года возглавлял следственное управление Следственного комитета РФ по Бурятии.
3 октября 2017 года назначен на должность руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Награжден нагрудным знаком «Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», имеет почётное звание «Заслуженный юрист Бурятии».