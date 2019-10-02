Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов войдёт в попечительский совет епархии

Баир Цыренов согласился войти в попечительский совет Северобайкальской и Сосновоозёрской епархии



Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов войдёт в попечительский совет с Северобайкальской и Сосновоозёрской епархии Русской православной церкви.



Во вторник, 1 октября, Баир Цыренов встретился с епископом Николаем (Кривенко), управляющим этой епархии.



- Обсудили вопросы строительства духовно-попечительского центра в Северобайкальске, проведения международной научно-практической конференции «Православие и дипломатия в странах Азиатско-Тихоокеанского региона» и создание попечительского совета Северобайкальской и Сосновозёрской епархии, - сообщил Баир Цыренов на своей странице в Facebook.



Он дал согласие войти в попечительский совет.



Справка:



Северобайкальская и Сосновозёрская епархия Русской православной церкви (Московский Патриархат) была создана 5 мая 2015 года путём выделения из состава Улан-Удэнской и Бурятской епархии и включена в новообразованную Бурятскую митрополию. Епархия включает в свой состав приходы, действующие на территориях Северо-Байкальского, Муйского, Баунтовского, Баргузинского, Курумканского, Еравнинского, Кижингинского и Хоринского районов Республики Бурятия.



Главой епархии с 30 июня 2015 года является епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай (Алексей Владимирович Кривенко), бывший до этого наместником Посольского Спасо-Преображенского монастыря.



