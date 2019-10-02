Баир Цыренов согласился войти в попечительский совет Северобайкальской и Сосновоозёрской епархии
Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов войдёт в попечительский совет с Северобайкальской и Сосновоозёрской епархии Русской православной церкви.
Во вторник, 1 октября, Баир Цыренов встретился с епископом Николаем (Кривенко), управляющим этой епархии.
- Обсудили вопросы строительства духовно-попечительского центра в Северобайкальске, проведения международной научно-практической конференции «Православие и дипломатия в странах Азиатско-Тихоокеанского региона» и создание попечительского совета Северобайкальской и Сосновозёрской епархии, - сообщил Баир Цыренов на своей странице в Facebook.
Он дал согласие войти в попечительский совет.
Справка:
Северобайкальская и Сосновозёрская епархия Русской православной церкви (Московский Патриархат) была создана 5 мая 2015 года путём выделения из состава Улан-Удэнской и Бурятской епархии и включена в новообразованную Бурятскую митрополию. Епархия включает в свой состав приходы, действующие на территориях Северо-Байкальского, Муйского, Баунтовского, Баргузинского, Курумканского, Еравнинского, Кижингинского и Хоринского районов Республики Бурятия.
Главой епархии с 30 июня 2015 года является епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай (Алексей Владимирович Кривенко), бывший до этого наместником Посольского Спасо-Преображенского монастыря.
Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов войдёт в попечительский совет епархии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 02.10.2019
Сотрудников МЧС привлекли к дисциплинарной и административной ответственности
Власть, 02.10.2019
Баир Цыренов согласился войти в попечительский совет Северобайкальской и Сосновоозёрской епархии
Министр культуры Бурятии подписала приказ о назначении
Чимит Бальжинимаев заверил, что пожилые люди всегда найдут в горсовете поддержку
Кандидат биологических наук Александр Купчинский избран директором Байкальского музея ИНЦ СО РАН в Листвянке
На торжественном собрании, посвящённом 85-летию Бурятского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания, представители Росгвардии Бурятии поздравили коллектив с юбилеем
После этого профиль, который вела мэрия города, оказался удалён
Также в регионе сменился министр по регулированию контрактной системы
В посёлке отремонтируют здание амбулатории, а детей, возможно, переведут в школы-интернаты
Президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) нескольких категорий граждан
Алексей Цыденов и Игорь Шутенков проехали по 13 стройкам детсадов и школ
Женщине поставили укол и капельницу, после чего более 4 часов следили за её состоянием
Сергей Левченко досрочно покинет пост губернатора, предрекают федеральные СМИ
Руководитель отдела получил штраф, а виновник понёс дисциплинарную ответственность
До должности заместителя мэра поднялся замруководителя администрации Советского района