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Алексей Цыденов ответил на обвинения бурятского режиссёра

Алексей Цыденов ответил на обвинения бурятского режиссёра
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Режиссёр Баир Дышенов заявил о «геноциде бурятского народа», глава республики написал ответный большой пост

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на открытое письмо бурятского режиссера Баира Дышенова, которое он опубликовал 24 сентября в Facebook. В открытом письме режиссёр высказал претензии к работе главы и министерств по сохранению бурятского языка и культуры.

Баир Дышенов обвинил главу в неуважении к народу и пренебрежении культурой, отмечая, что Алексей Цыденов «не бывал в театрах, музеях, на концертах», также он упомянул и об «оскорбительных выпадах» главы в сторону монголов.

- Ваши действия в области культуры и профессионального искусства Бурятии воспринимаю как действия против бурятской культуры и народа! - заявил режиссёр.

Баир Дышенов в своём письме сделал упор на проблемы культуры в республике. По его словам, министр культуры Соелма Дагаева, не справляется со своим обязанностями: «Культурная политика республиканских властей сведена к разрозненным, бессмысленным мероприятиям, бесконечным фестивалям «дружбы», которые иначе, как имитацией бурной деятельности, не назовешь».

Происходящее с культурой режиссер назвал геноцидом бурятского народа, заявив, что государственные институты не выполняют своих задач, в том числе, касающихся сохранения бурятского языка и озера Байкал. Он обвинил Алексея Цыденова и его команду в том, что те оценивают ценность региона в «рублях, километрах и электоратах».

- Варварское уничтожение природы, которое происходит сейчас в Бурятии, это вопрос утраты культуры, утраты языка! Сегодня продолжается деградация всего, что связано с бурятским. Вы этого не видите. Возможно не хотите видеть. Этого старается не видеть и ваша команда, - написал Баир Дышенов.

Далее он перечислил шаги, которые необходимо, по его мнению, предпринять. В первую очередь, следует разработать стратегию развития бурятского народа, затем – создать комитет по сохранению бурятского языка при администрации главы и правительства республики, и, наконец, созвать съезд бурятского народа.

Ответ Цыденова

Сегодня глава республики Алексей Цыденов опубликовал ответное письмо. Он заявил, что сначала хотел ответить коротко и резко: «что-то типа – «сам дурак». Также он объяснил, что пишет послание ночью в Москве.

Ответное письмо глава начал с рассуждений о богатстве и многообразии культуры Бурятии, которая включает в себя не только культуру бурят, но и других народов, проживающих в республике.

- Это не значит, что сохранение и развитие культуры бурятского народа должно идти за счет или в ущерб всему культурному многообразию нашей республики. Но это точно означает, что кроме как в Бурятии нигде больше бурятский народ не обретет чувство «тоонто нютаг». И с учетом этого понятно, что особенно остро воспринимается вопрос сохранения культуры, сохранения языка, сохранения сел и традиционного уклада жизни. Потому что утрата этого в Бурятии - это утрата навсегда! Я, наверное, впервые так прямо говорю такие вещи. Но я четко осознаю и свою ответственность, и свою миссию. Конечно в 2017 году я так не ощущал и не осознавал. Нет таких курсов или учебных пособий, по которым можно это выучить. Такое отношение и восприятие в принципе нельзя выучить, к этому можно только прийти и внутренне осознать. Вместе с тем есть понимание, а есть действия. И дальше хочу немного рассказать, а что именно делается, - написал он.

Далее Алексей Цыденов рассказал, что за последние 2 года отремонтировано 183 дома культуры, построено 6 новых домов культуры в сёлах. Проведена реконструкция Дома культуры им. Вагжанова Улан-Удэ. Начаты работы по реконструкции музыкального гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева. Начато строительство большого центра культурного развития в с. Саган-Нур. В этом году современным цифровым оборудованием укомплектовываются кинозалы в с. Сосново-Озерское, г. Северобайкальск, с. Бичура, с. Новая Брянь, Каменск, с. Кижинга, с. Турунтаево. Кроме того, глава поделился, что для Бурятского драмтеатра были приобретены грузовой автомобиль и большой автобус для гастролей по районам. Также приобретены 4 автоклуба, которые с различными программами будут объезжать сёла.

Также глава рассказал и о крупных проектах, которые в скором времени реализуются: к 2021 году завершится строительство Национальной библиотеки, в 2020 году начинается строительство Национального музея Республики Бурятия и строительство Театра «Байкал».

«Вы, Баир Николаевич, меня упрекаете, что у меня в голове только рубли и километры. К сожалению, действительно, за «спасибо» у нас мало, что делается, а все вышеперечисленное это миллиарды рублей. В рамках разных программ Нацпроектов, Дальневосточной субсидии. Но чтобы это все получить, требуется все доказать, обосновать, подготовить проектно-сметную документацию, да еще и с другими регионами потолкаться, чтоб при распределении средств на нас акцент сделали. Было ли когда-нибудь в республике такое объемное строительство, ремонт и обновление объектов культуры? Вам виднее. Понятно, что новые стены и отремонтированная крыша - это еще не культура. Но если есть условия и возможности, то дальше уже можно делать следующие шаги по сохранению и развитию культуры как таковой», - подчеркнул глава.

Затем он упомянул о крупном фестивале «Алтаргана-2018», где участники из Бурятии стали победителями почти во всех номинациях, линейку конкурсных мероприятий вроде «Территории РОСТа» и «Хуурайм найдан» и многие другие, в том числе конкурс портных зимней одежды.

Далее глава отметил, что в республике действует Совет по культуре при главе, заседания которого проводятся регулярно, а сам он «готов к диалогу».

- А то, что не хожу в театры и музеи. Ну, да. Хожу, но мало. Так я на работе постоянно. У меня рабочий день заканчивается, когда на театре уже замок висит. Я искренне верю, что если я своим трудом создам условия и дам возможность для других, то это важнее, чем я буду ходить сам. Хотя в художественном музее с детьми был уже четыре раза. Кстати, очень нравятся наши художники. Даши Намдаков и Зорикто немного не по карману. Но мы с женой купили уже восемь картин Даши Лыгденова и три картины Жамсо Раднаева. Часть друзьям подарили, остальные дома повесили, - объясняет он.

Затем Алексей Цыденов ответил на вопросы и претензии по поводу сохранения бурятского языка, соглашаясь, что «вообще тема сложная». Он рассказал, что в мае этого года уже была утверждена стратегия развития бурятского языка.

- Кстати, Вы, Баир Николаеви, являетесь членом ВАРКа. И стратегия обсуждалась с вашим участием, имею в виду ВАРК. Она опубликована на сайте. В ней есть анализ текущей ситуации и основные цели, и задачи, - отметил он.

Глава объяснил, что все меньше детей знают свой родной язык, поэтому впервые в республике приняли программу поддержки языковых групп в детских садах. В 95 детских садах специально для этого воспитателям в группах, где общение происходит на бурятском языке, повысили заработную плату на 15%.

Также в ответном письме глава перечислил целый перечень реализованных мероприятий, начиная от издания учебно-методического комплекса «Амар мэндэ!» заканчивая переводом мультипликационного фильма «Простоквашино», поставкой IT кабинета бурятского языка и литературы для 6 районных школ и целым рядом других мероприятий.

Алексей Цыденов рассказал, что перед воссозданием полноценного факультета создана Высшая школа бурятского языка и литературы, подписано трёхстороннее моглашение между министерствами образования Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края о создании единой образовательной среды по преподаванию бурятского языка и литературы.

«Вы также делаете упрек, что я часто уезжаю из республики. Да это так. Но поверьте, мне тоже постоянно менять часовые пояса и спать в самолетах удовольствия не приносит. Говорил уже и еще раз скажу. К сожалению, если хочешь решить вопрос, то надо не письма слать, а ногами его выхаживать. И чем труднее вопрос, тем больше кабинетов надо обойти и, как правило, не по одному разу. Проблем в государстве много и у каждого региона свои и доказать, что наши в приоритете, конечно, это надо постараться. На прошлой неделе вышло распоряжение правительства об утверждении ставок за водопользование. За этим нехитрым названием результат годовой работы. И судьба Гусиноозерской ГРЭС и города Гусиноозерска» - пояснил глава.

«Во вторник было совещание в Минприроды России, вчера в Красноярске совещание Генпрокуратуры по вопросу борьбы с пожарами и незаконным оборотом леса. Сегодня (уже сегодня) заседание Правительства, где вынесен вопрос о выделении 680 млн. руб. Бурятии в рамках Дальневосточной субсидии. Мы на основании решения комиссии Ю.П.Трутнева эти деньги уже расторговали и заключили контракты (это ремонты школ, домов культуры, в том числе тех, про которые я выше говорил, а также центр ядерной медицины). Но сами деньги мы получим только после выхода распоряжения правительства. И сегодня заседание правительства, где этот вопрос рассматривается. И я докладчик.

Что хочется сказать в завершении.

Проблемы республики, которые копились не один год, я вижу. И в социальной, и в инфраструктурной, и в экономической сфере. И, конечно, в гуманитарной тоже. И если не все, то большую часть точно. И прилагаю сам, и правительство, максимум усилия для их решения. Работа ведется почти в круглосуточном режиме. Не все проблемы на виду, не всю работу видно. Вот, например, проблему Гусиноозерской ГРЭС вряд ли большое количество людей знало.

Если на что-то надо обратить более пристальное внимание, подсказывайте. То, что вы уже в письме написали, за исключением некоторых Ваших резких высказываний, обязательно дополнительно рассмотрим.

Кстати, совсем забыл. Мы культуру республики не только сохраняем и развиваем, но и стараемся вообще поднять на новый уровень. На 2020 год с 24 по 26 февраля в Большом Кремлевском Дворце будет представление культуры республики Бурятия и одновременно празднование Сагаалгана. Большой концерт артистов и творческих коллективов республики на главной сцене страны. Чтоб вся Россия знала о Бурятии, а наши люди, даже уехавшие из республики могли с гордостью говорить, что они из Бурятии!

Если действовать совместно, то большинство проблем рано или поздно, но можно решить. Надо только работать! Работаем!

P.S. Про решение экономических вопросов и поддержку села расскажу в другой раз!» - так закончил свое ответное письмо Алексей Цыденов.

Под обоими постами разгорелась дискуссия, пользователи Сети разделились на два лагеря – тех, кто солидарен с высказываниями режиссера Баира Дышенова и тех, кто поддерживает главу республики.

«Созрел и выкатил что наболело. Теперь держись. Мешать будут, игнорировать итд. На себе проверил во времена Потапова и Наговицына», – так прокомментировал открытое письмо Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

«Боль народа. Открыто, честно, мужественно», - написал бизнесмен Зоригто Саханов.

«На правах «бедной падчерицы» находится много разных направлений всего бурятского- культура, образование, спорт. До сих пор не создан центр национальных видов спорта, ни одной спортивной школы по бурятскому этноспорту. В образовании только один лицей номер 1 с изучением языка. Давно пора создать пару лингвистических школ, где на равных будут давать знания по разным языкам в том числе и бурятском. Надо распустить Всем непонятную организацию ВАРК. Чем она занимается, меня позвали в Президиум, было одно два собрания и на этом вся деятельность! Никаких отчётов. Без этой организации общественники ставят спектакли, создают словари, проводят различные конкурсы. Ни в одном проекте не замечен ВАРК!! Хватит плодить мертворожденное дитя, пора обратить внимание на тех, кто действительно работает! Вопрос даже не в деньгах, а во внимании, диалоге. Полностью поддерживаю автора!! – высказался председатель федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов.

С другой стороны, некоторые пользователи Сети поддержали ответное письмо главы:

«Алексей Самбуевич, очень хороший и развернутый ответ! Думаю, что такую практику (ответы на вопросы населения) необходимо сделать для всех ведомств», «достойный ответ на весьма однобокое открытое письмо от Баира Дышенова», «Глубоко верю в Вас, еще раз удачи и сил!!!».

глава Бурятии Алексей Цыденов режиссёр правительство республики
 
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