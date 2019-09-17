В Иркутской области прошли встречи с генеральным консулом Японии

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Визит был посвящён грядущему Году межрегиональных обменов между Россией и Японией



Иркутская область примет активное участие в мероприятиях Года межрегиональных обменов между Россией и Японией, который будет проведён в 2020 году. Эту тему обсудили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и генеральный консул Японии в Хабаровске Масанори Фукусима. Встреча состоялась в Иркутске.



- Начать сотрудничество не трудно, очень сложно продолжать его долгое время. Иркутская область имеет одни из самых тесных связей с Японией из всех субъектов Российской Федерации. Накануне исторического года межрегиональных обменов я хочу попросить вас оказать содействие в укреплении дальнейшего развития наших регионов, которое играет огромную роль в укреплении межгосударственных отношений. Отношения между правительствами стран – это важно, но для настоящей дружбы между странами необходимо доверие на уровне народов. Региональные отношения в этом играют огромную роль, – сказал Масанори Фукусима.



Сергей Левченко отметил, что Иркутская область и Япония поддерживают давние связи. Эта страна является одним из самых значимых торговых партнеров региона, доля во внешнеторговом обороте составляет более 7%. Япония принимает участие в освоении нефтяных и газовых месторождений в области. Поддерживаются тесные контакты в сфере здравоохранения. Так, в августе этого года в Иркутске состоялся форум «Международная Байкальская школа японской медицины», в котором приняли участие лучшие врачи и научные деятели из Страны восходящего солнца. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.



Генеральный консул также встретился с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, образования, медицины, спорта, культуры.



Как заметил генеральный консул, Иркутск – один из самых активных в плане сотрудничества город в России.



- Приятно было увидеть в туристско-информационном центре буклет на японском языке, таких, честно скажу, нет даже в Хабаровске. Мы очень рады, что на протяжении многих лет Иркутск находится в активном сотрудничестве с Японией. В вашем городе есть улица, которая носит название города – побратима Канадзавы, памятник русско-японской дружбы, сквер имени Сигеки Мори. Мы уверены, что связь между нашими странами и городами будет только крепнуть, – отметил Масанори Фукусима.



С 1994 года между Иркутском и Канадзавой проходят традиционные обмены школьными делегациями. В конце октября иркутские легкоатлеты примут участие в международном марафоне города Канадзавы. Также обсуждается возможность обмена делегациями по японским видам спорта – кендо и айкидо, проведения в Иркутске дней японской культуры.



Помимо этого, с 2018 года в летний период выполняется прямой рейс Иркутск-Токио. Это также способствует развитию туристических обменов между странами.



Активно развиваются совместные проекты в области медицины. Одно из ведущих медицинских учреждений региона – Иркутский консультативно-диагностический центр – появилось в Иркутске при активном содействии японских партнёров, информирует пресс-служба администрации города.



После состоявшихся встреч в правительстве Иркутской области и мэрии Фукусима Масанори направился в Шелеховский район. Тридцать лет назад один из основоположников побратимских отношений двух городов господин Мори Сигеки завещал захоронить часть своего праха на шелеховской земле. С тех пор участники всех делегаций из Японии, посещающие с визитами областной центр обязательно направляются и в Шелехов, чтобы отдать дань уважения своему прославленному земляку.



Этот визит не стал исключением. Генеральный консул и вице-консул генерального консульства Мородоми Манабу в сопровождении заместителя мэра по управлению социальной сферой Елены Софьиной, работников администрации Шелеховского района, членов общества дружбы Шелехов – Номи возложили цветы к памятникам господина Мори и Маины Степановны Архиповой, председателя исполкома Шелеховского городского Совета народных депутатов, подписавших Договор о дружественных связях между городами Шелехов (СССР) и Нэагари (Номи, Япония) в 1978 году.



Представители консульства посетили постоянную выставку в музее Г. И. Шелехова, где представлено известное во всем мире традиционное искусство города Номи – керамическая посуда Кутани. Генеральный консул отметил, что побратимские связи Шелехова и Номи отличаются особой теплотой, творческим подходом в развитии и пообещал содействие в составлении описания выставочных предметов японской коллекции. Он так же высказал благодарность за содержание памятного места на городском кладбище в образцовом порядке, сообщает отдел по работе с общественностью и СМИ района.



Встреча с генеральным консулом Японии в Хабаровске состоялась и в Ангарске. Почётного гостя встречали председатель думы Ангарского округа Александр Городской, руководитель аппарата администрации Александр Титов, депутат думы, директор школы № 27 Наталья Стрельникова.



Накануне Масанори Фукусима в присутствии заместителя мэра Марины Сасиной наградил председателя общества дружбы «Ангарск-Комацу» Николая Горбачёва почётной грамотой министерства иностранных дел в Японии за развитие дружественных связей между странами.



По информации пресс-службы администрации Ангарского городского округа, молодёжные и официальные обмены делегациями между Ангарском и Комацу проходят регулярно, начиная с 2007 года. Кроме того, в настоящее время в Ангарске начались подготовительные работы по созданию сада дружбы двух городов, который разместится в парке 10-летия Ангарска. Идея появилась в ходе общения мэров двух городов во время визита делегации в Японию в 2017 году. Именно тогда было подписано соглашение о побратимстве. Запланированный срок окончания первой очереди работ в Восточном саду – 6 ноября.



Также планируется пригласить генерального консула и на День японской культуры, который состоится в Ангарске 1 ноября.

