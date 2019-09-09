Игорь Шутенков набирает 52% голосов избирателей
Победа Игоря Шутенкова на выборах мэра Улан-Удэ – практически свершившийся факт. После обработки подавляющего большинства бюллетеней и.о. главы администрации Улан-Удэ получает более 52% голосов избирателей.
За его главного соперника, представителя КПРФ, иркутского сенатора Вячеслава Мархаева проголосовали чуть более 36% избирателей.
У остальных кандидатов – огромное отставание. Батодалай Багдаев (КПСС) набирает 2,4%, Алексей Хандархаев («Гражданская платформа») – 2%, Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия») – 1,6% , Николай Чимитов (ЛДПР) 1,3%.
Выборы мэра Улан-Удэ выиграл Игорь Шутенков
Власть, Фото:
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