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В Бурятии назначен первый замминистра сельского хозяйства

В Бурятии назначен первый замминистра сельского хозяйства
Власть, 
Новый первый замминистра сельского хозяйства пришёл из Россельхознадзора

Первым замминистра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии назначен 50-летний Булат Цыренжапов. Ранее он шесть лет трудился в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в должности заместителя руководителя.

Постановление правительства Бурятии о назначении первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия подписано 5 сентября. К своим обязанностям Булат Цыренжапов приступит с 9 сентября.

Кресло первого замминистра сельского хозяйства пустовало с апреля, когда по собственному желанию уволился Пётр Брыков.

Справка:

Цыренжапов Булат Цыденович родился 11 сентября 1968 года в Улан-Удэ.

В 1992 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия. Ученый-агроном». В 2016 году получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в племовцесовхозе «Загустайский» на должностях рабочего, агронома-семеновода. С 1995 по 2005 годы работал агрономом-инспектором в Пограничной государственной инспекции по карантину растений по Бурятии. С 2009 по 2015 год занимал должность заместителя руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия.

Женат, имеет двоих сыновей и дочь.

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