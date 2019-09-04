Глава Бурятии принял участие во встрече президентов России и Монголии

В мероприятиях рабочей встречи Владимира Путина и руководства Монголии участвовал также глава Бурятии Алексей Цыденов.











«В Улан-Баторе считают, что Москва последнее время незаслуженно забыла свою восточную соседку. Главную скрипку в монгольской экономике всё увереннее играют китайцы: за последние 20 лет они открыли здесь 5300 предприятий со своим капиталом, что составляет более 50% всех предприятий с иностранным участием. На долю россиян за тот же период пришлось 769 предприятий, но жизнеспособность из них сохраняют не более 60. Тем не менее после переговоров Баттулга и Владимир Путин излучали непоколебимую уверенность, что всё ещё можно восстановить. Отношения двух стран решено поднять на высший уровень всеобъмлющего стратегического партнёрства», - описывает произошедшее «Московский комсомолец».











На церемонии присутствовали ветераны – участники сражений на Халхин-Голе, а также российские и монгольские участники международной молодежной экспедиции «Пламя гордости за Победу». После возложения венка Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга пообщались с ветеранами.



Георгий Жуков командовал советскими и монгольскими войсками в сражениях на Халхин-Голе в 1939 году.













- Завершились торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы на реке Халхин-Гол. Президенты Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга подвели итоги. Из Республики Бурятия большой коллектив артистов, волонтеров, общественных организаций участвовал в автопробеге до места событий. Они давали концерты по пути и имели большую поддержку от местных жителей. От Бурятии установили памятник на месте проведения боев. Всего в тех боях приняло участие около 16 тысяч жителей республики. Установленный памятник увековечивает память о тех событиях. Россия и Монголия всегда были друзьями и стратегическими партнёрами. Ну а для нас тем более. Будем двигаться вперёд вместе! - подчеркнул Алексей Цыденов.















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2 сентября президент России прибыл в Монголию, где с размахом празднуют 80-летия победы советских и монгольских войск над японо-маньчжурскими захватчиками на реке Халхин-Гол. Это сражение в 1939 году стало ключевым, так как обезопасило Советский Союз от войны на два фронта в Великую Отечественную. Японцы, потерпевшие сокрушительное поражение на Халхин-Голе, не напали на СССР ни в 41-м, ни позднее.На центральной площади Улан-Батора состоялась церемония официальной встречи президента России и президента Монголии Халтмагийн Баттулги. Затем члены обеих делегаций поднялись на пятый этаж правительства, где прямо в обычном зале построили войлочную юрту. Двусторонние переговоры длились два часа.Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-монгольского взаимодействия, ряд актуальных региональных проблем. По итогам международных консультаций в присутствии лидеров подписан пакет двусторонних документов.В том числе Россия согласилась выделить Монголии 100 млрд рублей. Они которые будут вложены в развитие монгольских железных дорог, энергетику и другие сферы. Россети пообещали изучить возможность строительства новой ЛЭП из Тувы в Монголию, что стало бы существенным подспорьем для местной экономики. В свою очередь Росгеология заключила соглашение о сотрудничестве в изучении недр, прежде всего месторождений нефти и газа. Это выгодно в том числе российской стороне: Монголия сказочно богата полезными ископаемыми. А по негласному правилу: кто помог обнаружить месторождение, тот и получит доступ к его разработке на привилегированных условиях, отмечает «МК».Алексей Цыденов принял участие в торжественном проходе по площади с президентами и в церемонии подписания документов, а также побывал на торжественном приёме первых лиц.Также Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга возложили венок к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе.- Действительно, битва на Халхин-Голе, дата юбилейная, объединяет оба наших народа. Советский Союз в своё время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, и Монголия ответила Советскому Союзу тем же во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой, делала все, что в её силах, для того, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма. В послевоенный период наши отношения развивались самым наилучшим образом. В последние десятилетия в связи с фундаментальными изменениями и в нашей стране, и в Монголии происходило много разных событий, но основа, заложенная в прежние десятилетия, основа дружбы, партнерства, союзничества – эта основа никуда не уходит. Очень рад быть в дружественной нам стране, в Монголии, и уверен, что наша сегодняшняя встреча пойдет на пользу развитию двусторонних связей, - отметил Владимир Путин.