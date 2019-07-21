Юрий Трутнев в «Байкальской гавани»: «Здесь не просто нужно гостинички построить»

В третий день рабочего визита в Бурятию зампред правительства России – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил особую экономическую зону «Байкальская гавань». Трутнев ознакомился с планами по её развитию, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Вице-премьер дал поручение минвостокразвития сравнить преференциальные режимы территорий опережающего развития и особых экономических зон, и выбрать тот, который будет способствовать более быстрому старту инвестиций.
Кроме того, Юрий Трутнев поручил Агентству по привлечению инвестиций подключиться к поиску инвесторов, добавив, что здесь должен быть «системный инвестор».
- Здесь не просто нужно гостинички настроить, сюда надо привлекать инвесторов другого уровня, которые могут обеспечить кластерное развитие. Надо подключить к работе агентство по инвестициям, - сказал Юрий Трутнев.
Он предложил в октябре провести совещание по итогам проведённой работы.
Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что правительство заинтересовано в создании современной туристической инфраструктуры, которая не будет нести экологическую нагрузку на экосистему озера Байкал.
- Нам нужен цивилизованный туризм, который будет способствовать сохранению красоты и уникальной природы Байкала, а также создавать новые рабочие места, - сказал Алексей Цыденов.
Гендиректор особой экономической зоны Алексей Тогошиев рассказал о работе, которую проводит республика по привлечению инвесторов. Он напомнил, что за прошедшие полтора года после перезапуска проекта, правительством Бурятии совместно с управляющей компанией были расторгнуты соглашения с 10 компаниями из 12. При этом, привлечены 4 новых инвестора, два из которых, представляют Республику Корея. Общий объём заявленных инвестиций «новым пулом инвесторов» составляет 5,6 млрд рублей.
- На прошлой неделе прошёл экспертный совет ОЭЗ «Байкальская гавань», на котором был представлен проект компании Green Flow Baikal, которая управляет отельным бизнесом в Сочи. Инвестор намерен построить отель 4* на 180 номеров с крупным водно-оздоровительным комплексом и значительными конгрессными мощностями. Общий объём заявленных инвестиций составляет 871 млн рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - второе полугодие 2021 года, - сообщил гендиректор ОЭЗ.
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» создана в 2007 году на территории Прибайкальского района Бурятии сроком на 49 лет. За годы существования зоны бюджетами всех уровней в инженерную инфраструктуру «Байкальской гавани» вложено 4,7 млрд рублей из которых одна треть – республиканские.
В 2018 году полномочия и имущественный фонд «Байкальской гавани» передан из федеральной собственности в республиканскую. Правительством Бурятии создана новая управляющая компания.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте стало известно о новом резиденте «Байкальской гавани» - компании из Кореи 000 «Байкал Скай». Она планирует строительство визитно-досугового центра с туристско-информационным центром, выставочной площадкой, рестораном, мини-гостиницей и гостевыми домами премиум класса.