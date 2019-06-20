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Глава Бурятии: «Мы вкладываем в сельское хозяйство существенные инвестиции»

Глава Бурятии: «Мы вкладываем в сельское хозяйство существенные инвестиции»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов отчитался о состоянии сельского хозяйства

В 2018 году господдержка сельского хозяйства Бурятии составила 896 млн. рублей. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём отчёте о работе правительства за прошлый год. «Мы вкладываем в сельское хозяйство существенные государственные инвестиции», - подчеркнул глава.

- Несмотря на существенную господдержку, эффективность отрасли невысока, поголовье растёт не теми темпами, которые хотелось бы видеть. Мы в постоянном поиске решений для улучшения ситуации. Повышение эффективности отрасли, улучшение жизни на селе - наша приоритетная задача, - заявил Алексей Цыденов.

Отдельно он остановился на развитии племенного скотоводства. В 2018 году фермеры с помощью субсидий закупили более 600 головок племенного скота.

- Продолжились выплаты по вновь введенной субсидии «на содержание молочных коров», которая стимулирует хозяйства увеличивать количество молочных коров и, соответственно, объёмы молока. Для большей эффективности главам районов, министерству необходимо думать над созданием пунктов приёма молока в населенных пунктах, - заявил Алексей Цыденов.

По его словам, объёмы производства мяса увеличились на 2,2%, яиц – на 7 %.

В растениеводстве было произведено 72 тысячи тонн зерна, что в 1,8 раза выше уровня 2017 года. Картофеля собрали в 1,4 раза выше уровня 2017 года, овощей – больше в 1,2 раза.

- В условиях рискованного земледелия мы стимулируем организации активнее пользоваться инструментами агрострахования. В 2018 году республика заняла второе место в России по доле застрахованных посевов. Были заключены договоры страхования 12,4 тысяч га посевов общей страховой стоимостью почти 100 млн. рублей. С текущего года для хозяйств, страхующих посевы, ставка несвязанной («погектарной») поддержки почти на 20% выше, чем у остальных, - отметил Алексей Цыденов.

В 2018 году 42 гранта выдано на создание крестьянско-фермерских хозяйств, поддержаны три проекта по созданию семейных животноводческих ферм: молочного направления в Баргузинском районе, мясного направления в Джидинском районе и (впервые) по мараловодству в Тункинском районе.

- На фоне некоторого снижения производства молочной продукции и мясных полуфабрикатов вследствие высокой конкуренции с завозимой продукцией, отмечен рост производства сливочного масла, творога, кондитерских изделий, минеральной воды и безалкогольных напитков, - сообщил глава Бурятии.

В 2018 году в республике было открыто шесть новых предприятий – 4 по производству хлеба и хлебобулочных изделий, по одному – по производству мясных полуфабрикатов и по производству мясных консервов.

- Заложены первые пилотные площадки по выращиванию лекарственных растений фермерами Иволгинского и Прибайкальского района, а также научно-исследовательскими учреждениями Бурятии. В общей сложности, было посеяно более 50 видов лекарственных культур, имеющих спрос в западной и восточной медицине, - сообщил Алексей Цыденов.

В 2018 году объемы производства продукции сельского хозяйства составили 16,5 млрд. рублей, что на 7 % выше уровня 2017 года. По темпам роста Бурятии заняла первое место в ДФО, 8 место – в целом по России.

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