Алексея Цыденова включили в президиум Госсовета РФ

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Владимир Путин сменил состав президиума Государственного совета РФ



Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного Совета РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В состав президиума включены 8 новых глав регионов. В их числе глава Бурятии Алексей Цыденов.



Также членами президиума Госсовета стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Пермского края Максим Решетников, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.



Государственный совет РФ – это совещательный орган, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Возглавляет Госсовет президент России Владимир Путин. Госсовет состоит из 8 человек и занимается решением оперативных вопросов



Персональный состав президиума определяется президентом РФ и подлежит ротации один раз в полгода. Предыдущая ротация состоялась в ноябре 2017 года.









