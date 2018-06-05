Депутата Хурала Бурятии Абушеева лишили мандата за судимость

Вступил в силу приговор суда, вынесенный ему за мошенничество
Сегодня на внеочередной сессии Народного Хурала Бурятии решался вопрос сложения полномочий с депутата Виктора Абушеева.
- По закону о статусе депутата Народного Хурала полномочия народных избранников прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося депутатом Народного Хурала, - говорилось в пояснительной записке законопроекта.
Из Советского районного суда Улан-Удэ поступила информация об обвинительном приговоре суда в отношении Виктора Абушеева, вступившем в законную силу 26 апреля.
Депутаты единогласно проголосовали за лишение осуждённого теперь уже бывшего коллеги мандата. И сразу внесли изменения в состав совета Хурала и комитета по бюджету, налогам и финансам, членом которых являлся бывший депутат, исключив его из списков.
Как сообщал «Байкал-Daily», 59-летний Виктор Абушеев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
С 2008 года Абушеев был учредителем ООО «Байкальская строительная компания». В 2013 году в связи с избранием депутатом Народного Хурала он формально избавился от доли, хотя фактически продолжал единолично руководить компанией.
В августе 2014 года фирма выиграла контракт на строительство объектов электроснабжения автотуристического кластера «Байкальский» в селе Нижняя Иволга Иволгинского района.
В частности, компания должна была разместить на территории кластера пять трансформаторных подстанций общей стоимостью более 33 миллионов рублей.
- Однако из корыстных побуждений для хищения бюджетных денежных средств Абушеев в рамках исполнения государственного контракта распорядился закупить более дешёвое оборудование. В итоге его компанией на туристический объект были поставлены пять трансформаторных подстанций другой модификации с худшими характеристиками и общей стоимостью 20 миллионов рублей. После этого обвиняемый депутат ввёл в заблуждение представителя заказчика, который согласовал замену поставленного оборудования и подписал документы для его полной оплаты. В итоге подрядчику незаконно была оплачена поставка более дешёвых трансформаторных подстанций по их сметной стоимости в размере более 33 миллионов рублей, что повлекло хищение почти 13,5 миллиона бюджетных рублей, которыми Абушеев в последствие распорядился по своему усмотрению, - сообщала пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
В ходе предварительного следствия Абушеев добровольно вернул в казну более 8 миллионов рублей. Для возмещения оставшейся части наложен арест на имущество депутата: дом, земельный участок и несколько нежилых помещений. Приговором суда ему назначено 4 года условно с испытательным сроком на 3 года.
Справка:
Абушеев Виктор Мункожапович родился 5 июля 1958 года.
Образование получал в Бурятском государственном педагогическом институте имени Банзарова и Сибирском финансовом институте.
Он является председателем совета директоров скандально известного ЗАО «Байкалжилстрой», который не смог в срок окончить строительство новостройки по улице Комсомольская, 10, не выполнив свои обязательства перед дольщиками.
Абушеев прошёл в Народный Хурал в 2013 году по одномандатному избирательному округу №3 – Джидинскому району.
Депутата Хурала Бурятии Абушеева лишили мандата за судимость
Власть, Фото:
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