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Глава минпромторга России посетит Улан-Удэ

Глава минпромторга России посетит Улан-Удэ
Власть,  Фото:gov.ru
8 июня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетит с рабочим визитом Бурятию

В ходе визита глава минпромторга России проведет встречу с предпринимателями республики, а также посетит предприятия Промышленного парка республики и АО «Улан-Удэнский авиационный завод».

Кроме того, министр встретится с главой республики Алексеем Цыденовым и обсудит перспективы развития региона, сообщает пресс-служба министерства.
минпромторг
 
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