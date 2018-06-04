Глава минпромторга России посетит Улан-Удэ

8 июня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетит с рабочим визитом Бурятию



В ходе визита глава минпромторга России проведет встречу с предпринимателями республики, а также посетит предприятия Промышленного парка республики и АО «Улан-Удэнский авиационный завод».



Кроме того, министр встретится с главой республики Алексеем Цыденовым и обсудит перспективы развития региона, сообщает пресс-служба министерства.



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