8 июня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетит с рабочим визитом Бурятию
В ходе визита глава минпромторга России проведет встречу с предпринимателями республики, а также посетит предприятия Промышленного парка республики и АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Кроме того, министр встретится с главой республики Алексеем Цыденовым и обсудит перспективы развития региона, сообщает пресс-служба министерства.
Глава минпромторга России посетит Улан-Удэ
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
8 июня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетит с рабочим визитом Бурятию
Сегодня в правительстве Бурятии проходит V-й юбилейный форум гостинично-туристской отрасли «Байкальское гостеприимство». Участников и гостей форума поприветствовал глава республики Алексей Цыденов
Сегодня в Улан-Удэ состоялось подписание соглашения между главным управлением МЧС России по Бурятии и Буддийской традиционной Сангхой России в области предупреждения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий
Главной задачей для армии сейчас является подготовка к участию в манёврах «Восток-2018» и учении «Селенга», подчеркнули на мероприятии
В конце встречи он оставил письменный отзыв
Главу Бурятии также заинтересовала ковбойская шляпа на ярмарке-фестивале в Этнографическом музее. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Это политическое представление надо было пережить. «Байкал-Dailу» рассказывал обо всём самом интересном в режиме онлайн-трансляции
В рамках рабочего визита главы Росздравнадзора России Михаила Мурашко в Бурятию состоялось посещение медицинских организаций Улан-Удэ.
Глава Бурятии призвал бизнесменов поддержать Этнографический музей в Улан-Удэ
Алексей Цыденов определился с кандидатом
Глава Бурятии побывал на «Байкальском хороводе» в Этнографическом музее
Выставка военной техники и вооружения была развернута на центральной площади Улан-Удэ по случаю 50-летнего юбилея 36-ой общевойсковой армии
3 июня в Бурятии проходит предварительное голосование «Единой России» по выдвижению кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Народного Хурала РБ VI созыва 9 сентября 2018 года
Детский омбудсмен Бурятии Татьяна Вежевич сообщила, что на прилавках обнаружились дневники «Уничтожь меня» с потенциально опасным содержанием
Власть, 01.06.2018
Бурятский сенатор станцевал в народном танце-хороводе в Кижингинском районе