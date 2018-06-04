В Бурятию приехали гости форума «Байкальское гостеприимство»

Сегодня в правительстве Бурятии проходит V-й юбилейный форум гостинично-туристской отрасли «Байкальское гостеприимство». Участников и гостей форума поприветствовал глава республики Алексей Цыденов



- Туризм без хорошей инфраструктуры, без гостиниц и отелей, конечно, не может развиваться должным образом. Я уверен, что по итогам сегодняшнего мероприятия, мы сделаем еще один большой шаг в развитии туризма в Бурятии, в России. Благодарю за участие, за то, что приехали сюда. Мы с вами плодотворно поработаем, обменяемся опытом, мы хотим услышать самые передовые идеи и по итогам нашей встречи мы для себя, и надеюсь, и вы для себя сделаем план работы как нам действовать дальше.



Алексей Цыденов поделился с участниками форума планами правительства Бурятии в деле развития туристической инфраструктуры и транспортной доступности. Так, в этом году запланирована сдача новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Улан-Удэ, заложен план строительства нового терминала пропускной способностью два млн человек, развиваются новые рейсы и маршруты. В прошлом году аэропорт Улан-Удэ получил «пятую степень свободы» для развития авиасообщения республики и статус аэропорта «открытого неба», что позволяет осуществлять посадку-высадку без каких-либо дополнительных разрешений.



Помимо Улан-Удэ в России таких аэропортов еще три: во Владивостоке, Сочи и Калининграде. В этом году заканчивается ремонт по важным турмаршрутам «у нас хорошие дороги – что до Кяхты – Чайного пути, что до Байкала – с южной стороны, и с восточной Байкала», напомнил глава.



По его словам, пока недостаточно необходимой гостиничной инфраструктуры на Прибайкальской природной территории.



- Мы со своей стороны делаем для этого очень много: создаем инфраструктурные транспортные условия для развития туризма, для того, чтобы больше людей к нам приезжало. Но мы понимаем, что у нас недостаточно гостиничной инфраструктуры для того, чтобы весь потенциальный поток принять, – обратился к участникам форума глава.



Всего за прошлый год Бурятию посетило 430 тыс. туристов, что принесло бюджету республики около 2,5 млрд рублей. Эти цифры озвучила на форуме министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. Она подчеркнула, что с учетом имеющегося номерного фонда это хорошие показатели. Максимальная загрузка в сезон составляет 78%, в межсезонье эта цифра существенно снижается.



- Мы сегодня работаем над развитием событийного туризма, над расширением туристского сезона, над деловой активностью в регионе. Чем больше здесь будет проходить деловых форумов, мероприятий, чем больше мы будем рассказывать о себе и продвигать, тем больше к нам будет приезжает туристов и гостиничный бизнес будет привлекательным для инвестирования, – сказала министр.



Участники форума «Байкальское гостеприимство» продолжат работу в течение следующих нескольких дней. За это время им предстоит обсудить стандарты классификации коллективных средств размещения, мировой и региональный опыт развития гостиничного бизнеса. В программе также работа бизнес-сессий «Развитие сельского туризма», «Управление отелем: практический опыт лучших управляющих», «Управление продажами: Маркетинг и реклама на рынке гостиничных услуг» и «Где брать персонал и топ-менеджеров российским отелям? Как построить оптимальную систему найма персонала», сообщает пресс-служба правительства РБ.



- У вас замечательная солнечная республика и в вашей республике проводится большая работа для того, чтобы не только для того, чтобы делать привлекательным туризм, но и повышать качество. Одна из основных составляющих качественного сервиса – это потенциал людей, обязательно обучение, обязательно сервисная составляющая, – отметила генеральный директор ООО «Центр классификации», член Совета по классификации минкультуры России, эксперт (г. Санкт-Петербург) Лилия Биткулова.

