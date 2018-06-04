04 Июня

03 Июня

Популярное

В Бурятию приехали гости форума «Байкальское гостеприимство»

В Бурятию приехали гости форума «Байкальское гостеприимство»
Власть,  Фото:egov-buryatia.ru
Сегодня в правительстве Бурятии проходит V-й юбилейный форум гостинично-туристской отрасли «Байкальское гостеприимство». Участников и гостей форума поприветствовал глава республики Алексей Цыденов

- Туризм без хорошей инфраструктуры, без гостиниц и отелей, конечно, не может развиваться должным образом. Я уверен, что по итогам сегодняшнего мероприятия, мы сделаем еще один большой шаг в развитии туризма в Бурятии, в России. Благодарю за участие, за то, что приехали сюда. Мы с вами плодотворно поработаем, обменяемся опытом, мы хотим услышать самые передовые идеи и по итогам нашей встречи мы для себя, и надеюсь, и вы для себя сделаем план работы как нам действовать дальше.

Алексей Цыденов поделился с участниками форума планами правительства Бурятии в деле развития туристической инфраструктуры и транспортной доступности. Так, в этом году запланирована сдача новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Улан-Удэ, заложен план строительства нового терминала пропускной способностью два млн человек, развиваются новые рейсы и маршруты. В прошлом году аэропорт Улан-Удэ получил «пятую степень свободы» для развития авиасообщения республики и статус аэропорта «открытого неба», что позволяет осуществлять посадку-высадку без каких-либо дополнительных разрешений.

Помимо Улан-Удэ в России таких аэропортов еще три: во Владивостоке, Сочи и Калининграде. В этом году заканчивается ремонт по важным турмаршрутам «у нас хорошие дороги – что до Кяхты – Чайного пути, что до Байкала – с южной стороны, и с восточной Байкала», напомнил глава.

По его словам, пока недостаточно необходимой гостиничной инфраструктуры на Прибайкальской природной территории.

- Мы со своей стороны делаем для этого очень много: создаем инфраструктурные транспортные условия для развития туризма, для того, чтобы больше людей к нам приезжало. Но мы понимаем, что у нас недостаточно гостиничной инфраструктуры для того, чтобы весь потенциальный поток принять, – обратился к участникам форума глава.

Всего за прошлый год Бурятию посетило 430 тыс. туристов, что принесло бюджету республики около 2,5 млрд рублей. Эти цифры озвучила на форуме министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. Она подчеркнула, что с учетом имеющегося номерного фонда это хорошие показатели. Максимальная загрузка в сезон составляет 78%, в межсезонье эта цифра существенно снижается.

- Мы сегодня работаем над развитием событийного туризма, над расширением туристского сезона, над деловой активностью в регионе. Чем больше здесь будет проходить деловых форумов, мероприятий, чем больше мы будем рассказывать о себе и продвигать, тем больше к нам будет приезжает туристов и гостиничный бизнес будет привлекательным для инвестирования, – сказала министр.

Участники форума «Байкальское гостеприимство» продолжат работу в течение следующих нескольких дней. За это время им предстоит обсудить стандарты классификации коллективных средств размещения, мировой и региональный опыт развития гостиничного бизнеса. В программе также работа бизнес-сессий «Развитие сельского туризма», «Управление отелем: практический опыт лучших управляющих», «Управление продажами: Маркетинг и реклама на рынке гостиничных услуг» и «Где брать персонал и топ-менеджеров российским отелям? Как построить оптимальную систему найма персонала», сообщает пресс-служба правительства РБ.

- У вас замечательная солнечная республика и в вашей республике проводится большая работа для того, чтобы не только для того, чтобы делать привлекательным туризм, но и повышать качество. Одна из основных составляющих качественного сервиса – это потенциал людей, обязательно обучение, обязательно сервисная составляющая, – отметила генеральный директор ООО «Центр классификации», член Совета по классификации минкультуры России, эксперт (г. Санкт-Петербург) Лилия Биткулова.
правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятию приехали гости форума «Байкальское гостеприимство»
В Бурятию приехали гости форума «Байкальское гостеприимство»
Власть, 04.06.2018
Сегодня в правительстве Бурятии проходит V-й юбилейный форум гостинично-туристской отрасли «Байкальское гостеприимство». Участников и гостей форума поприветствовал глава республики Алексей Цыденов
МЧС и Буддийская Сангха России подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 04.06.2018
Сегодня в Улан-Удэ состоялось подписание соглашения между главным управлением МЧС России по Бурятии и Буддийской традиционной Сангхой России в области предупреждения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий
Общевойсковой армии ВВО в Бурятии вручили новое боевое знамя
Власть, 04.06.2018
Главной задачей для армии сейчас является подготовка к участию в манёврах «Восток-2018» и учении «Селенга», подчеркнули на мероприятии
Глава Росздравнадзора посетил больницы Бурятии
Глава Росздравнадзора посетил больницы Бурятии
Власть, 04.06.2018
В конце встречи он оставил письменный отзыв
Алексею Цыденову подарили куклу-оберег на «Байкальском хороводе»
Алексею Цыденову подарили куклу-оберег на «Байкальском хороводе»
Власть, 04.06.2018
Главу Бурятии также заинтересовала ковбойская шляпа на ярмарке-фестивале в Этнографическом музее. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Бурятия: Итоги Праймериз-2018 (Онлайн)
Бурятия: Итоги Праймериз-2018 (Онлайн)
Власть, 04.06.2018
Это политическое представление надо было пережить.  «Байкал-Dailу» рассказывал обо всём самом интересном в режиме онлайн-трансляции
Глава Росздравнадзора посетил больницы Улан-Удэ
Власть, 03.06.2018
В рамках рабочего визита главы Росздравнадзора России Михаила Мурашко в Бурятию состоялось посещение медицинских организаций Улан-Удэ.
Алексей Цыденов взял под опеку степного орла
Алексей Цыденов взял под опеку степного орла
Власть, 03.06.2018
Глава Бурятии призвал бизнесменов поддержать Этнографический музей в Улан-Удэ
Глава Бурятии проголосовал на праймериз
Глава Бурятии проголосовал на праймериз
Власть, 03.06.2018
Алексей Цыденов определился с кандидатом
Алексей Цыденов пригласил улан-удэнцев на шашлыки и самовар
Алексей Цыденов пригласил улан-удэнцев на шашлыки и самовар
Власть, 03.06.2018
Глава Бурятии побывал на «Байкальском хороводе» в Этнографическом музее
В центре Улан-Удэ представили вооружение и военную технику (фото)
В центре Улан-Удэ представили вооружение и военную технику (фото)
Власть, 03.06.2018
Выставка военной техники и вооружения была развернута на центральной площади Улан-Удэ по случаю 50-летнего юбилея 36-ой общевойсковой армии
В Бурятии проходят праймериз «Единой России»
Власть, 03.06.2018
3 июня в Бурятии проходит предварительное голосование «Единой России» по выдвижению кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Народного Хурала РБ VI созыва 9 сентября 2018 года
В Улан-Удэ сняли с продажи «опасный» для детей дневник (фото)
В Улан-Удэ сняли с продажи «опасный» для детей дневник (фото)
Власть, 03.06.2018
Детский омбудсмен Бурятии Татьяна Вежевич сообщила, что на прилавках обнаружились дневники «Уничтожь меня» с потенциально опасным содержанием
Вячеслав Наговицын отжигал под ёхор (видео)
Вячеслав Наговицын отжигал под ёхор (видео)
Власть, 01.06.2018
Бурятский сенатор станцевал в народном танце-хороводе в Кижингинском районе
Общественники Бурятии: Закон о бездомных животных вызывает сомнение
Общественники Бурятии: Закон о бездомных животных вызывает сомнение
Власть, 01.06.2018
Эксперты рассказали о грядущих затратах на содержание животных

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^