Глава Росздравнадзора посетил больницы Бурятии

В конце встречи он оставил письменный отзыв
Глава Росздравнадзора России Михаил Мурашко посетил Республиканскую больницу. За 2 дня он осмотрел городскую поликлинику №1, БСМП, ДРКБ, Республиканский онкологический диспансер и Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. В РКБ встреча началась с Регионального сосудистого центра.
- Глава Росздравнадзора России принял участие в пленарной сессии «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация, МФЦ и сервисная модель развития Малого и среднего предпринимательства» в правительстве Бурятии. За 2 дня Михаил Альбертович Мурашко посетил городскую поликлинику №1, БСМП, Республиканский онкологический диспансер и Республиканскую клиническую больницу имени Семашко, - сообщает пресс-служба больницы.
За час он успел посетить ведущие отделения Республиканской больницы, со всеми заведующими у него состоялся диалог.
В конце встречи в приёмном отделении глава Росздравнадзора написал своё пожелание в книге отзывов больницы: «Уважаемые коллеги! Вы двигаетесь верным путём. Безопасность пациента для вас стала нормой. Хотелось бы, чтобы главная больница Республики Бурятия была для всех коллег учителем и помощником».
В конце встречи он оставил письменный отзыв
Главу Бурятии также заинтересовала ковбойская шляпа на ярмарке-фестивале в Этнографическом музее. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Это политическое представление надо было пережить. «Байкал-Dailу» рассказывал обо всём самом интересном в режиме онлайн-трансляции
В рамках рабочего визита главы Росздравнадзора России Михаила Мурашко в Бурятию состоялось посещение медицинских организаций Улан-Удэ.
Глава Бурятии призвал бизнесменов поддержать Этнографический музей в Улан-Удэ
Алексей Цыденов определился с кандидатом
Глава Бурятии побывал на «Байкальском хороводе» в Этнографическом музее
Выставка военной техники и вооружения была развернута на центральной площади Улан-Удэ по случаю 50-летнего юбилея 36-ой общевойсковой армии
3 июня в Бурятии проходит предварительное голосование «Единой России» по выдвижению кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Народного Хурала РБ VI созыва 9 сентября 2018 года
Бурятский сенатор станцевал в народном танце-хороводе в Кижингинском районе
Эксперты рассказали о грядущих затратах на содержание животных
Приём будет по предварительной записи
Указ об этом подписал глава республики
Бурятия является одним из лидеров создания инфраструктуры для поддержки бизнеса, об этом заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев в ходе конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развитие малого и среднего предпринимательства»
Глава Бурятии Алексей Цыденов 31 мая выступил на пленарной сессии конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развития малого и среднего предпринимательства»