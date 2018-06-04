Глава Росздравнадзора посетил больницы Бурятии





Глава Росздравнадзора России Михаил Мурашко посетил Республиканскую больницу. За 2 дня он осмотрел городскую поликлинику №1, БСМП, ДРКБ, Республиканский онкологический диспансер и Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. В РКБ встреча началась с Регионального сосудистого центра.- Глава Росздравнадзора России принял участие в пленарной сессии «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация, МФЦ и сервисная модель развития Малого и среднего предпринимательства» в правительстве Бурятии. За 2 дня Михаил Альбертович Мурашко посетил городскую поликлинику №1, БСМП, Республиканский онкологический диспансер и Республиканскую клиническую больницу имени Семашко, - сообщает пресс-служба больницы.За час он успел посетить ведущие отделения Республиканской больницы, со всеми заведующими у него состоялся диалог.В конце встречи в приёмном отделении глава Росздравнадзора написал своё пожелание в книге отзывов больницы: «Уважаемые коллеги! Вы двигаетесь верным путём. Безопасность пациента для вас стала нормой. Хотелось бы, чтобы главная больница Республики Бурятия была для всех коллег учителем и помощником».