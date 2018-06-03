В Бурятии проходят праймериз «Единой России»

3 июня в Бурятии проходит предварительное голосование «Единой России» по выдвижению кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Народного Хурала РБ VI созыва 9 сентября 2018 года



Партия проводит предварительное голосование по модели, когда в голосовании могут принять участие не только партийцы, но все жители, согласно регистрации. Голосование будет рейтинговым. То есть каждый избиратель вправе отдать свой голос как за одного участника, так и за нескольких, вплоть до максимального числа участников, включенных в бюллетень.



В общей сложности 3 июня в Бурятии будут работать 165 счетных участков для проведения голосования.



Для проведения прймериз в Республике Бурятия 3 июня с 8.00 до 20.00 будут работать счётные участки. Кроме того, впервые в этом году избирателям предоставлена возможность электронного голосования. Проголосовать за своего претендента в кандидаты можно было на сайте epg.er.ru.



Проголосовать за того или иного участника ПГ можно будет 3 июня, придя на счетный участок, найти который можно на сайте pg.er.ru или с 28 мая по 1 июня в режиме онлайн через личный кабинет на сайте epg.er.ru, сообщает пресс-служба партии.

