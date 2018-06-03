03 Июня

02 Июня

01 Июня

Популярное

В Бурятии проходят праймериз «Единой России»

Власть, 
3 июня в Бурятии проходит предварительное голосование «Единой России» по выдвижению кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Народного Хурала РБ VI созыва 9 сентября 2018 года

Партия проводит предварительное голосование по модели, когда в голосовании могут принять участие не только партийцы, но все жители, согласно регистрации. Голосование будет рейтинговым. То есть каждый избиратель вправе отдать свой голос как за одного участника, так и за нескольких, вплоть до максимального числа участников, включенных в бюллетень.

В общей сложности 3 июня в Бурятии будут работать 165 счетных участков для проведения голосования.

Для проведения прймериз в Республике Бурятия 3 июня с 8.00 до 20.00 будут работать счётные участки. Кроме того, впервые в этом году избирателям предоставлена возможность электронного голосования. Проголосовать за своего претендента в кандидаты можно было на сайте epg.er.ru.

Проголосовать за того или иного участника ПГ можно будет 3 июня, придя на счетный участок, найти который можно на сайте pg.er.ru или с 28 мая по 1 июня в режиме онлайн через личный кабинет на сайте epg.er.ru, сообщает пресс-служба партии.
выборы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сняли с продажи «опасный» для детей дневник (фото)
В Улан-Удэ сняли с продажи «опасный» для детей дневник (фото)
Власть, 03.06.2018
Детский омбудсмен Бурятии Татьяна Вежевич сообщила, что на прилавках обнаружились дневники «Уничтожь меня» с потенциально опасным содержанием
Вячеслав Наговицын отжигал под ёхор (видео)
Вячеслав Наговицын отжигал под ёхор (видео)
Власть, 01.06.2018
Бурятский сенатор станцевал в народном танце-хороводе в Кижингинском районе
Общественники Бурятии: Закон о бездомных животных вызывает сомнение
Общественники Бурятии: Закон о бездомных животных вызывает сомнение
Власть, 01.06.2018
Эксперты рассказали о грядущих затратах на содержание животных
Руководитель Россреестра Бурятии проведёт приём
Власть, 01.06.2018
Приём будет по предварительной записи
Матвей Гершевич стал Почётным гражданином Бурятии
Матвей Гершевич стал Почётным гражданином Бурятии
Власть, 01.06.2018
Указ об этом подписал глава республики
Руководство минэкономразвития России отметило работу с бизнес-сообществом в Бурятии
Власть, 31.05.2018
Бурятия является одним из лидеров создания инфраструктуры для поддержки бизнеса, об этом заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев в ходе конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развитие малого и среднего предпринимательства»
Алексей Цыденов: В Бурятии предпринимаются меры по цифровизации госуправления
Власть, 31.05.2018
Глава Бурятии Алексей Цыденов 31 мая выступил на пленарной сессии конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развития малого и среднего предпринимательства»
Вице-премьер России поддержала строительство ледового дворца на Улан-Удэ
Вице-премьер России поддержала строительство ледового дворца на Улан-Удэ
Власть, 31.05.2018
Накануне зампредседателя российского правительства Ольга Голодец поддержала выделение средств на строительство ледового дворца в Улан-Удэ в размере 1,2 миллиарда рублей
Глава Росздравнадзора работает в Улан-Удэ
Власть, 31.05.2018
В Бурятии стартовала конференция «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развития малого и среднего предпринимательства»
Министр здравоохранения Бурятии: «Медицинского кислорода достаточно»
Министр здравоохранения Бурятии: «Медицинского кислорода достаточно»
Власть, 31.05.2018
У единственного поставщика медицинского кислорода в республику и Забайкалье заблокировали счета, однако Бурятия нашла выход
Минкульт Бурятии проведёт расследование из-за баннера с ошибкой
Минкульт Бурятии проведёт расследование из-за баннера с ошибкой
Власть, 31.05.2018
Министр Соёлма Дагаева распорядилась провести служебное расследование, после ошибки в приветственном баннере на концерте
В Бурятии одного кандидата «Единой России» сняли с праймериз
В Бурятии одного кандидата «Единой России» сняли с праймериз
Власть, 31.05.2018
Подтвердились факты «скупки» голосов Андреем Банзароном
Известная шахматистка выдвигается в Народный Хурал Бурятии
Известная шахматистка выдвигается в Народный Хурал Бурятии
Власть, 31.05.2018
Инна Ивахинова уже посетила Тункинский и Окинский районы республики и приняла участие в дебатах
  
В Кабанском районе определились с четвёркой кандидатов в Хурал Бурятии
В Кабанском районе определились с четвёркой кандидатов в Хурал Бурятии
Власть, 31.05.2018
Прежних депутатов хотят заменить на инициативных (видео)

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^