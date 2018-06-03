В рамках рабочего визита главы Росздравнадзора России Михаила Мурашко в Бурятию состоялось посещение медицинских организаций Улан-Удэ.
В Городской поликлинике № 1 Михаилу Мурашко отчитались о первых итогах реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Гостям рассказали о мерах, принимаемых для сокращения времени ожидания в очереди, упрощения процедуры записи на прием к врачу. Согласно стратегическим планам министерства в числе приоритетов особое значение отводится расширению объемов и видов оказываемых высокотехнологичных медицинских услуг. Законодатели в этой сфере медицинских услуг, врачи клинической больницы им. Н.А. Семашко познакомили руководителя Росздравнадзора с работой регионального сосудистого центра, отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения и отделения пульмонологии.
Также Михаил Мурашко посетил больницу скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова. После осмотра отделений Детской республиканской клинической больницы он встретился с медицинской общественностью и обсудил актуальные проблемы отрасли с руководителями и сотрудниками медицинских организаций, сообщает пресс-служба минздрава РБ.
Глава Росздравнадзора посетил больницы Улан-Удэ
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