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Глава Росздравнадзора посетил больницы Улан-Удэ

Власть, 
В рамках рабочего визита главы Росздравнадзора России Михаила Мурашко в Бурятию состоялось посещение медицинских организаций Улан-Удэ.

В Городской поликлинике № 1 Михаилу Мурашко отчитались о первых итогах реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Гостям рассказали о мерах, принимаемых для сокращения времени ожидания в очереди, упрощения процедуры записи на прием к врачу. Согласно стратегическим планам министерства в числе приоритетов особое значение отводится расширению объемов и видов оказываемых высокотехнологичных медицинских услуг. Законодатели в этой сфере медицинских услуг, врачи клинической больницы им. Н.А. Семашко познакомили руководителя Росздравнадзора с работой регионального сосудистого центра, отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения и отделения пульмонологии.

Также Михаил Мурашко посетил больницу скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова. После осмотра отделений Детской республиканской клинической больницы он встретился с медицинской общественностью и обсудил актуальные проблемы отрасли с руководителями и сотрудниками медицинских организаций, сообщает пресс-служба минздрава РБ.
правительство республики
 
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