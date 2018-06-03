В центре Улан-Удэ представили вооружение и военную технику (фото)

Выставка военной техники и вооружения была развернута на центральной площади Улан-Удэ по случаю 50-летнего юбилея 36-ой общевойсковой армии
Глава республики Алексей Цыденов посетил выставку, оценил работу мобильного пункта, осуществляющего консультационную помощь желающим пройти контактную службу. Алексей Цыденов отметил высокий уровень подготовки военнослужащих. В мобильном пункте все желающие могут бесплатно пройти тестирование и определить степень своей готовности к службе в частях 36 общевойсковой армии. На площади также развернута полевая кухня, спортивная и игровая зоны с конкурсными программами.
В ходе юбилейных мероприятий глава республики принял участие в церемонии вручения Боевого Знамени 36 общевойсковой армии Командующим войсками Восточного военного округа, поблагодарил за службу военнослужащих.
- Основное достояние вооруженных сил не грозная новейшая техника, а люди. Наши воины настоящие герои – отважные, мужественные, смелые, решительные. Они не раз демонстрировали свой высокий профессионализм, верность долгу, честь, достоинство и бесстрашие. В ходе локальных столкновений и вооруженных конфликтов на территории России и интернациональных государств, в миротворческих операциях бойцы 36 Армии всегда оставались на высоте. От всех жителей Бурятии поздравляю вас с юбилеем! Благодарю за службу и желаю мира на боевых постах! - отметил в поздравительной речи Алексей Цыденов.
Глава Бурятии также присоединился к празднику в пос. Сосновый бор, где прошла торжественный концерт и посадка памятной аллеи.
Отметим, что 36-я общевойсковая армия Восточного военного округа образована 1 июня 1968 года в связи с обострением обстановки на Дальневосточных рубежах на основании Директивы Генерального штаба Сухопутных войск ВС СССР в г. Борзя Читинской области начал формироваться 86 армейский корпус, в 1976 году преобразованный в 36-ю общевойсковую армию. В 1989 году армия переформирована в 55-й армейский корпус, на базе которого в марте 1998 года вновь была создана 36-я общевойсковая армия. Штаб армии, первоначально располагавшийся в городе Борзя, в феврале 2009 года передислоцирован в город Улан-Удэ. С октября 2017 года Армией руководит генерал-майор Михаил Носулев, сообщает пресс-служба правительства РБ.
В центре Улан-Удэ представили вооружение и военную технику (фото)
Власть, Фото:
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