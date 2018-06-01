Вячеслав Наговицын отжигал под ёхор (видео)

Бурятский сенатор станцевал в народном танце-хороводе в Кижингинском районе
Экс-глава Бурятии, член Совета Федерации Вячеслав Наговицын в конце мая побывал с рабочей поездкой в Кижингинском районе республики. И в одном из сёл местные жители исполнили перед гостем композицию про родной край и пригласили сенатора станцевать с ними ёхор.
Судя по видео, прикреплённому к записи Вячеслава Владимировича в «Фейсбуке», он с удовольствием принял участие в хороводе.
- Объезжаю районы и ещё раз убеждаюсь, насколько у нас добрые и благодарные люди в республике. До глубины души растрогала встреча в Кижингинском районе. В национальных костюмах кижингинцы исполнили песню про Кижингу, а потом пригласили всем вместе станцевать ёхор. Кижингинцы гордятся объектами, которые мы вместе построили, и теми, которые строятся сегодня. Они гордятся своими ТОСами, успехами развития, стабильностью в политической экономической и социальной сферах, - поделился своими впечатлениями от визита в район сенатор.
Также он отметил, что здесь состоялась встреча с главами поселений, депутатами райсовета, активистами. На ней обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества. В конце своего поста в социальной сети Вячеслав Наговицын поблагодарил кижингинцев за тёплый и деловой приём.
Бурятский сенатор станцевал в народном танце-хороводе в Кижингинском районе
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