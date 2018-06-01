Общественники Бурятии раскритиковали закон о бездомных животных

Эксперты возмущены грядущими затратами на содержание животных
Общественники не согласны с поправками, внесёнными в закон Бурятии, которые регулируют сроки содержания безнадзорных животных в приютах, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии. До этого передержка составляла 10 дней, сейчас – шесть месяцев.
- Изменения являются положительными при условии, если будет осуществляться соответствующее финансирование и должный контроль за их реализацией, - заявила эксперт региональной группы ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Бурятии Наталья Филиппова.
Кроме того, в законе прописано создание государственных приютов для животных. Они будут двух типов: кратковременного (до 10 дней) – для карантина, обследования и вакцинации, и длительного, на срок до полугода. Усыпление невостребованных животных не допускается.
Эксперт фронта подчеркнула, насколько важно исключить жестокое обращение с животными, которое неоднократно фиксировалось жителями города Улан-Удэ, общественниками и представителями СМИ.
Отметим, вопрос о финансировании создания приютов, а также содержания животных в течение шести месяцев остаётся открытым.
- Расходы на корм, вакцинацию, стерилизацию, оплату труда работников, коммунальные расходы и т.д. По данным Управления ветеринарии, в Бурятии насчитывается более 14 тысяч безнадзорных животных, их размещение и содержание в приютах потребует больших затрат, – поделилась Филиппова.
В настоящее время судьба безнадзорных животных неизвестна – усыплять запрещено, выпускать нельзя, содержать не на что. Данная ситуация требует срочной доработки существующих нормативно-правовых актов и приостановления исполнения контрактов на отлов безнадзорных животных, заключают общественники.
Эксперты возмущены грядущими затратами на содержание животных
Приём будет по предварительной записи
Указ об этом подписал глава республики
Бурятия является одним из лидеров создания инфраструктуры для поддержки бизнеса, об этом заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев в ходе конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развитие малого и среднего предпринимательства»
Глава Бурятии Алексей Цыденов 31 мая выступил на пленарной сессии конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развития малого и среднего предпринимательства»
Накануне зампредседателя российского правительства Ольга Голодец поддержала выделение средств на строительство ледового дворца в Улан-Удэ в размере 1,2 миллиарда рублей
В Бурятии стартовала конференция «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развития малого и среднего предпринимательства»
У единственного поставщика медицинского кислорода в республику и Забайкалье заблокировали счета, однако Бурятия нашла выход
Министр Соёлма Дагаева распорядилась провести служебное расследование, после ошибки в приветственном баннере на концерте
Подтвердились факты «скупки» голосов Андреем Банзароном
Инна Ивахинова уже посетила Тункинский и Окинский районы республики и приняла участие в дебатах
Прежних депутатов хотят заменить на инициативных (видео)
В дело вмешалась прокуратура
Сегодня началась работа Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня образования Бурятии. Конференция открывает цикл праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея
Он занимал этот пост 13 лет