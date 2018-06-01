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Общественники Бурятии раскритиковали закон о бездомных животных

Общественники Бурятии раскритиковали закон о бездомных животных
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Эксперты возмущены грядущими затратами на содержание животных

Общественники не согласны с поправками, внесёнными в закон Бурятии, которые регулируют сроки содержания безнадзорных животных в приютах, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии. До этого передержка составляла 10 дней, сейчас – шесть месяцев.

- Изменения являются положительными при условии, если будет осуществляться соответствующее финансирование и должный контроль за их реализацией, - заявила эксперт региональной группы ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Бурятии Наталья Филиппова.

Кроме того, в законе прописано создание государственных приютов для животных. Они будут двух типов: кратковременного (до 10 дней) – для карантина, обследования и вакцинации, и длительного, на срок до полугода. Усыпление невостребованных животных не допускается.

Эксперт фронта подчеркнула, насколько важно исключить жестокое обращение с животными, которое неоднократно фиксировалось жителями города Улан-Удэ, общественниками и представителями СМИ.

Отметим, вопрос о финансировании создания приютов, а также содержания животных в течение шести месяцев остаётся открытым.

- Расходы на корм, вакцинацию, стерилизацию, оплату труда работников, коммунальные расходы и т.д. По данным Управления ветеринарии, в Бурятии насчитывается более 14 тысяч безнадзорных животных, их размещение и содержание в приютах потребует больших затрат, – поделилась Филиппова.

В настоящее время судьба безнадзорных животных неизвестна – усыплять запрещено, выпускать нельзя, содержать не на что. Данная ситуация требует срочной доработки существующих нормативно-правовых актов и приостановления исполнения контрактов на отлов безнадзорных животных, заключают общественники.
бездомные животные
 
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