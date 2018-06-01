Руководитель Россреестра Бурятии проведёт приём

Приём будет по предварительной записи



6 июня с 15:00 до 17:00 руководитель Управления Росреестра по Бурятии Ирина Шаргаева проведёт личный приём граждан. Желающих ждут в приёмной президента Российской Федерации в республике по адресу: улица Коммунистическая 47, кабинет 109.



Желающим необходимо предварительно записаться на приём по телефону 8(3012) 29-71-81.



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