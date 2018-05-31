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Руководство минэкономразвития России отметило работу с бизнес-сообществом в Бурятии

Власть, 
Бурятия является одним из лидеров создания инфраструктуры для поддержки бизнеса, об этом заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев в ходе конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развитие малого и среднего предпринимательства»

- Сегодня создано около 700 объектов инфраструктуры на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. И первое время акцент был на их создании. Сейчас мы стараемся со всеми регионами, и здесь Бурятия является одним из лидеров, связать между собой всю инфраструктуру поддержки бизнеса, а во-вторых, сделать так, чтобы услуги бизнесу предоставлялись по сути по тем же принципам, как и в многофункционального центра – это клиентоориентированный сервисный подход, это «одно окно», чтобы максимально быстро и эффективно подобрать бизнесу именно те инструменты поддержки, которые им требуются, чтобы повысить эффективность созданных объектов инфраструктуры, - сказал Олег Фомичев.

По словам заместителя министра экономического развития Российской Федерации Саввы Шипова, Бурятия была выбрана для проведения данной конференции с целью формирования команд-лидеров в повышении эффективности государственного управления.

- На федеральном уровне существует повестка о том, как сделать лучше государственные услуги, как сделать эффективным контроль и надзор и как нам быстрее готовиться к изменениям. Нам очень важно, чтобы государственное управление в нашей стране соответствовало высоким стандартам профессионализма и эффективности работы. Здесь собрались все регионы Сибирского федерального округа и для нас очень важно проводить именно здесь, потому что мы чувствуем, что регион активно участвует в повестке изменений, ищет пути для повышения эффективности своей работы, участвует в наших проектах, - отметил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, республика готовится к такому переходу к осени этого года. Сейчас в республике работают Гарантийный фонд, Фонд поддержки малого предпринимательства, Республиканский бизнес-инкубатор, Региональный центр инжиниринга, Центр поддержи предпринимательства, Центр экспорта, Центры молодежного инновационного творчества, промышленный парк, муниципальные фонды поддержки предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства РБ.

- В «одном окне» будет сформирован паспорт и уже не надо будет восемь раз заполнять одни и те же бланки. Повторюсь, мы это пока не сделали. Сделаем это уже этой осенью, - пообещал Алексей Цыденов.
правительство республики
 
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