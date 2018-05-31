Алексей Цыденов: В Бурятии предпринимаются меры по цифровизации госуправления

Глава Бурятии Алексей Цыденов 31 мая выступил на пленарной сессии конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развития малого и среднего предпринимательства»



В начале выступления Алексей Цыденов поблагодарил минэкономразвития РФ за организацию конференции с участием регионов Сибирского федерального округа в Бурятии, а также выразил уверенность в том, что по итогам мероприятия будут выработаны конкретные решения и принимаемые меры по поддержке малого и среднего бизнеса.



- Президентом России поставлена задача по развитию предпринимательства, к 2024 году количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса должно увеличиться в 1,6 раза. У нас в республике реализуется комплекс мер, «дорожная карта» по внедрению целевой модели осуществления контрольно-надзорной деятельности. Наша цель - снизить административную нагрузку на бизнес, сократить издержки и сфокусировать контроль там, где это необходимо. Наряду со снижением контрольно-надзорной нагрузки важно и повышение ответственности самого бизнеса за качество предоставляемых услуг, - отметил Алексей Цыденов.



Глава республики отметил, что сегодня основные усилия в регионе сосредоточены на создании и развитии инфраструктуры поддержки, региональных институтов развития бизнеса: «Правительство Республики Бурятия стремится создать комфортные условия для ведения бизнеса. В Бурятии работают Гарантийный фонд, Фонд поддержки малого предпринимательства, Республиканский бизнес-инкубатор, Региональный центр инжиниринга, Центр поддержи предпринимательства, Центр экспорта, Центры молодежного инновационного творчества, Промышленный парк, муниципальные фонды поддержки предпринимательства. Предпринимателям предоставлена возможность получить субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозайм, поручительство по кредиту или кредит на льготных условиях, либо можно воспользоваться услугами инфраструктуры поддержки.



В 2018 году в республике начнет работу Центр народных художественных промыслов, Центр инноваций социальной сферы. В настоящее время идет работа по созданию Единого центра поддержки малого и среднего предпринимательства в формате «одного окна», который откроет свои двери для предпринимателей к концу 2018 года. Продолжается развитие молодежного предпринимательства, поддержка бизнеса в моногородах», - заявил Алексей Цыденов.



Однако дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса невозможно без использования цифровых технологий и внедрения высокотехнологичных производств, добавил он. «В рамках реализации программы «Цифровая экономика» Правительством республики предпринимаются последовательные меры по цифровизации государственного управления. Так, в целях упрощения доступа к информации о деятельности органов власти мы унифицировали наши сайты органов власти, структуру и информационное содержание. Также с целью повышения скорости принятия управленческих решений Минэкономики РБ и медиагруппой «Актион» разрабатывается модель программы мониторинга строительства и реконструкции объектов республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП)».



В марте в программу «Цифровая экономика» включено направление «Умный город», которое предусматривает экономичное и экологичное использование городских систем жизнедеятельности с помощью инновационных технологий. Одним из примеров построения инфраструктуры «умного города» является проект «Безопасный город», реализуемый на территории республики.



В заключение Глава республики обратился к предпринимателям с призывом быть активными и задавать больше вопросов представителям Минэкономразвития РФ. «Тут руководители министерств, которые и отвечают за это направление те, в чьих руках на самом деле и находится развитие малого и среднего предпринимательства в стране. Задавайте вопросы и давайте свои предложения», - подчеркнул Алексей Цыденов.



На сегодняшний день малый и средний бизнес в Бурятии - это более 28 тыс. хозяйствующих субъектов, которые предоставляют рабочие места для 61 тыс. граждан - каждого шестого работающего в республике. Малые предприятия сосредоточены в основном в сферах торговли и предоставления услуг, сообщает пресс-служба правительства РБ.

