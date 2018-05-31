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Министр здравоохранения Бурятии: «Медицинского кислорода достаточно»

Министр здравоохранения Бурятии: «Медицинского кислорода достаточно»
Власть,  Фото:pixabay.com
У единственного поставщика медицинского кислорода в республику и Забайкалье заблокировали счета, однако Бурятия нашла выход

Единственный поставщик лекарственного кислорода для медицинских учреждений Забайкальского края и республики Бурятия, компания «Анико», прекратил поставки из-за блокировки счетов, сообщили в СМИ.

Однако, как заявил министр здравоохранения Бурятии, на сегодняшний день в республике есть необходимое количество медицинского кислорода на продолжительный период времени.

- Все медицинские организации обеспечены кислородом на достаточный период времени. Пациенты получают медицинскую помощь в полном объёме. Сейчас решается вопрос о поставке кислорода иными поставщиками, - рассказал Дамбинима Самбуев сегодня на встрече с журналистами.

По словам министра здравоохранения Бурятии, поставщики медицинского кислорода в республику будут из Иркутска и Ангарска. Однако на сегодня нет договорённости с кем-либо из поставщиков. Для этого необходимо провести торги, которые состоятся в ближайшее время. 
 
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