Министр здравоохранения Бурятии: «Медицинского кислорода достаточно»

У единственного поставщика медицинского кислорода в республику и Забайкалье заблокировали счета, однако Бурятия нашла выход



Единственный поставщик лекарственного кислорода для медицинских учреждений Забайкальского края и республики Бурятия, компания «Анико», прекратил поставки из-за блокировки счетов, сообщили в СМИ.



Однако, как заявил министр здравоохранения Бурятии, на сегодняшний день в республике есть необходимое количество медицинского кислорода на продолжительный период времени.



- Все медицинские организации обеспечены кислородом на достаточный период времени. Пациенты получают медицинскую помощь в полном объёме. Сейчас решается вопрос о поставке кислорода иными поставщиками, - рассказал Дамбинима Самбуев сегодня на встрече с журналистами.



По словам министра здравоохранения Бурятии, поставщики медицинского кислорода в республику будут из Иркутска и Ангарска. Однако на сегодня нет договорённости с кем-либо из поставщиков. Для этого необходимо провести торги, которые состоятся в ближайшее время.

