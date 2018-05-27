В Бурятии эксперимент по доставке почты дронами повторят 30 мая

Эксперимент по доставке почтовых отправлений дронами в Бурятии повторят после поведенной работы над ошибками



Об этом сообщил в пятницу ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава республике Алексей Цыденов.



В начале апреля в Бурятии неудачей завершился первый в России опыт по доставке почтовых отправлений беспилотником. Аппарат должен был доставить груз из Улан-Удэ в село Тарбагатай, расположенное в 65 км к юго-западу от города. За запуском аппарата в качестве приглашенных гостей наблюдали глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор "Почты России" Николай Подгузов. Сразу после взлета дрон врезался в здание.



- Я не согласен с тем, что попытка была неудачной. Она была удачной, потому что сразу выявила ряд рисков, которые имеются при этих запусках. И у нас 30 мая будет новый запуск дронов, пять типов дронов будет разной грузоподъемности, - сказал Цыденов.



Он уточнил, что участники проекта будут те же. Производителем аппарата, запущенного в апреле, называлась компании «Рудрон/Экспедитор 3М». Цыденов рассказал, что за прошедшее время проведена работа, в том числе по нормативному регулированию.



- Выработаны требования к маршрутам, к самим аппаратам - мы буквально ваяли на коленке, потому что сейчас это никак не прописано, - отметил глава республики.



- Мы исходим из того, что производители, которые предложили дрон, будут производить эти машины на нашей территории, на наших предприятиях. Это не только сервис по использованию беспилотных летательных аппаратов - это развитие производства, создание новых рабочих мест, - пояснил глава республики необходимость проекта для Бурятии.



У властей Бурятии есть четкое представление, где и как может использоваться будущий продукт.



- Это перевозка почты, грузов, это авиамониторинг, пожарный мониторинг, мониторинг незаконной вырубки леса, браконьерства. Мы формируем спрос и предложение с точки зрения производства аппаратов в Бурятии, на наших производственных мощностях, - сказал Цыденов.

