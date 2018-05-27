Путин похвалил Бурятию за инвестиции

Президент России, рассказывая главам государств и правительств зарубежных стран об экономическом развитии страны, отметил Бурятию
Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума. На форум приглашены главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупнейших российских и международных компаний и банков, ведущие эксперты и политики со всего мира. Почётные гости ПМЭФ – президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В пленарном заседании также приняли участие директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань.
В своей речи президент России отметил национальные приоритеты в экономическом развитии страны: новые компетенции и знания людей, передовые технологии и коммуникации.
- Мы обозначили эти цели как национальные приоритеты. В ближайшее время вновь сформированное правительство России должно развернуть их в конкретные программы действий, национальные проекты и законодательные инициативы, предусмотреть необходимые ресурсы для выполнения этих задач, - отметил глава государства и прошёлся заодно по санкциям, назвав причины их использование « очевидно надуманными предлогами».
Также Владимир Путин отметил роль регионов, в связи с чем заявил о продолжении линии на «качественное обновление региональных команд».
- Именно на этом уровне сейчас во многом формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении, в решении повседневных задач. И вы знаете, что ряд успешных губернаторов вошли в состав нового правительства Российской Федерации, - пояснил он.
По словам президента, России удалось запустить механизм постоянных изменений, поскольку конкуренция между регионами за качество деловой среды, за инвесторов растёт.
- Большую, значимую роль в этом в том числе сыграл национальный рейтинг инвестиционного климата. По традиции хотел бы поздравить победителей этого года: это Тюменская область, Москва, Республика Татарстан; в пятёрке лидеров оказалась Тульская область и, что мне особенно приятно, впервые мой родной город, Санкт-Петербург. Добавлю, что хорошую динамику изменений показали дальневосточные регионы, а также Бурятия, Калининградская, Псковская, Новгородская и Ярославская области. Уверен, что все наши регионы будут последовательно продолжать эту работу, - подчеркнул Владимир Путин.
Как сообщалось накануне, Бурятия оказалась в лидерах по темпам улучшения инвестиционного климата. В рейтинге регионов республика поднялась сразу на 35 позиций и заняла 38 место.
Путин похвалил Бурятию за инвестиции
Власть, Фото:
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