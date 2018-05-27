Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

25 Мая

Популярное

Путин похвалил Бурятию за инвестиции

Путин похвалил Бурятию за инвестиции
Власть,  Фото:kremlin.ru
Президент России, рассказывая главам государств и правительств зарубежных стран об экономическом развитии страны, отметил Бурятию

Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума. На форум приглашены главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупнейших российских и международных компаний и банков, ведущие эксперты и политики со всего мира. Почётные гости ПМЭФ – президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В пленарном заседании также приняли участие директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань.

В своей речи президент России отметил национальные приоритеты в экономическом развитии страны: новые компетенции и знания людей, передовые технологии и коммуникации.

- Мы обозначили эти цели как национальные приоритеты. В ближайшее время вновь сформированное правительство России должно развернуть их в конкретные программы действий, национальные проекты и законодательные инициативы, предусмотреть необходимые ресурсы для выполнения этих задач, - отметил глава государства и прошёлся заодно по санкциям, назвав причины их использование « очевидно надуманными предлогами».

Также Владимир Путин отметил роль регионов, в связи с чем заявил о продолжении линии на «качественное обновление региональных команд».

- Именно на этом уровне сейчас во многом формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении, в решении повседневных задач. И вы знаете, что ряд успешных губернаторов вошли в состав нового правительства Российской Федерации, - пояснил он.

По словам президента, России удалось запустить механизм постоянных изменений, поскольку конкуренция между регионами за качество деловой среды, за инвесторов растёт.

- Большую, значимую роль в этом в том числе сыграл национальный рейтинг инвестиционного климата. По традиции хотел бы поздравить победителей этого года: это Тюменская область, Москва, Республика Татарстан; в пятёрке лидеров оказалась Тульская область и, что мне особенно приятно, впервые мой родной город, Санкт-Петербург. Добавлю, что хорошую динамику изменений показали дальневосточные регионы, а также Бурятия, Калининградская, Псковская, Новгородская и Ярославская области. Уверен, что все наши регионы будут последовательно продолжать эту работу, - подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщалось накануне, Бурятия оказалась в лидерах по темпам улучшения инвестиционного климата. В рейтинге регионов республика поднялась сразу на 35 позиций и заняла 38 место.

правительство России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин похвалил Бурятию за инвестиции
Путин похвалил Бурятию за инвестиции
Власть, 27.05.2018
Президент России, рассказывая главам государств и правительств зарубежных стран об экономическом развитии страны, отметил Бурятию
В Бурятии проведут учёт численности редких птиц в заказнике
Власть, 25.05.2018
Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о взаимодействии с Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озера Байкал»
Цыденов: Сокращение водоохранной зоны Байкала не опасно для озера
Власть, 25.05.2018
Сокращение водоохранной зоны Байкала и исключение из ее границ населенных пунктов не повлечет ущерб экологии озера, но облегчит жизнь местному населению. Такое мнение высказал ТАСС в интервью в рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов
Власти Бурятии готовятся к празднованию столетия ВЛКСМ
Власть, 25.05.2018
24 мая в здании правительства Бурятии состоялось заседание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100–летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи
В Бурятии внедрят 15 лучших практик АСИ
В Бурятии внедрят 15 лучших практик АСИ
Власть, 25.05.2018
Бурятия заключила с Агентством стратегических инициатив (АСИ) два соглашения, предполагающие в том числе внедрение лучших практик социально-экономического развития субъектов РФ на территории республики
В Тунке отменят итоги праймериз
В Тунке отменят итоги праймериз
Власть, 25.05.2018
На предварительном голосовании были выявлены многочисленные нарушения
Мэр Улан-Удэ поздравил ветерана с 95-летием
Мэр Улан-Удэ поздравил ветерана с 95-летием
Власть, 25.05.2018
Виктор Сахаровский является почётным гражданином города
В Росгвардии Бурятии прошла встреча с руководством Сибирского округа
В Росгвардии Бурятии прошла встреча с руководством Сибирского округа
Власть, 25.05.2018
Заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии России встретился с личным составом территориального Управления
Районная больница в Бурятии задолжала поставщикам 9,7 миллиона
Районная больница в Бурятии задолжала поставщикам 9,7 миллиона
Власть, 25.05.2018
Медучреждение не рассчиталось полностью по 45 контрактам
Правительство Бурятии и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Бурятии и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 24.05.2018
24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов и заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников было подписали соглашение о сотрудничестве между банком и регионом
Правительство Бурятии подписало соглашение с «Росконгрессом»
Власть, 24.05.2018
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве с директором Фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым и председателем правления общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» Владимиром Груздевым
В Бурятии создадут логистический центр на станции Тальцы
Власть, 24.05.2018
24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума правительство Бурятии, РЖД и «СГ-транс» заключили соглашение. В рамках соглашении планируется создать терминально-логистический центр на станции Тальцы
В Забайкалье губернаторский проект позволит построить тёплые туалеты в школах
Власть, 24.05.2018
Участие Читинского района в губернаторском проекте «Забайкалье – территория будущего» позволит муниципалитету осуществить одно из общественных начинаний, задуманных местной властью и общественностью
Форум сторонников поддержал Андреяна Зыбынова перед выборами в Народный Хурал
Форум сторонников поддержал Андреяна Зыбынова перед выборами в Народный Хурал
Власть, 24.05.2018
По словам Андреяна Зыбынова, для него участие в четвёртой избирательной кампании – очень серьёзное и ответственное решение
Власти района в Бурятии нарушили закон о госзакупках
Власть, 24.05.2018
Заказчик нарушил сроки при проведении аукциона на содержание дороги

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^