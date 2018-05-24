Форум сторонников поддержал Андреяна Зыбынова перед выборами в Народный Хурал



Во вступительной речи действующий депутат республиканского парламента по одномандатному округу № 18 Андреян Зыбынов подчеркнул, что в своей деятельности всегда руководствуется принципами открытости и доступности для избирателей и горожан, а также считает приоритетным мнение своих избирателей, жителей Улан-Удэ.







Поддержать кандидатуру своего депутата, успешно и эффективно представляющего интересы жителей 18-го округа в Народном Хурале, на форум пришли кавалер ордена Почёта, заслуженный врач России и Бурятии Тамара Трифонова, директор школы самбо, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Бурятии Тумэн Санжиев, студент Бурятского института инфокоммуникаций Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Владимир Аснер, директор Русского драматического театра, заслуженный работник культуры России Пётр Степанов, директор школы № 1, почетный работник общего образования России Людмила Ракова, директор Городского дворца детско-юношеского творчества, заслуженный учитель Бурятии и почетный работник общего образования России Ольга Пихеева и многие другие. Выступая, все они подчеркнули важность многолетней работы Андреяна Геннадьевича для развития округа, его высокую ответственность, отзывчивость, способность всегда помогать и словом, и делом.









Кавалер ордена Почёта, заслуженный врач России и Бурятии Тамара Родионовна Трифонова









Директор школы самбо, заслуженный тренер России Тумэн Санжиев



- Наш 18-й округ можно назвать очень контрастным. Это и довольно благополучная центральная часть Советского района, и более проблемный частный сектор в обоих районах, и спальные кварталы Октябрьского района со своими специфическими вопросами, и даже садоводческое некоммерческое товарищество. Все проблемы округа мне хорошо известны, я стараюсь регулярно проходить его, что называется, ногами, разговаривать с людьми, получать от них дельные советы и отзываться на просьбы о помощи. Приятно осознавать то, что многие сначала, казалось бы, сложные проблемы округа в результате нашей совместной деятельности были решены, - отмечает депутат.









Студент Бурятского института инфокоммуникаций Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Владимир Аснер









Директор Русского драматического театра, заслуженный работник культуры России Пётр Степанов



Но сделать на округе предстоит ещё очень многое – это не скрывает и сам Андреян Геннадьевич, и об этом говорили участники форума, задававшие депутату вопросы, которые касались проблем школьного образования, формирования бюджета столицы Бурятии, и других не менее актуальных тем.









Директор школы № 1, почетный работник общего образования России Людмила Ракова









Директор Городского дворца детско-юношеского творчества, заслуженный учитель Бурятии и почетный работник общего образования России Ольга Пихеева



По словам Андреяна Зыбынова, для него участие в четвёртой избирательной кампании – очень серьёзное и ответственное решение.



- Ты не принадлежишь себе с того момента, как за тебя проголосуют избиратели. Я понимаю, что Народный Хурал шестого созыва серьёзно обновится, и основания к этому есть, но в то же время верю, что одновременно будет обеспечена здоровая преемственность, а также сочетание инициативы и опыта, - сказал он в своём заключительном слове.







Участники форума единодушно поддержали Андреяна Зыбынова как своего кандидата, способного эффективно работать на благо округа № 18. Мнение избирателей разделяют и Партия «Единая Россия», и республиканская власть, включившие авторитетного депутата-одномандатника в «Команду Бурятии».



Напомним, третьего июня на округе № 18 предварительное голосование будет проходить на счётных участках в гимназии № 29 (ул. Бабушкина, 16), школе № 19 (ул. Жердева, 19) и гимназии № 3 (ул. Советская, 43).

