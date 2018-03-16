Глава Бурятии назначил замминистра туризма

Евгению Малыгину дан 6-месячный испытательный срок
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в начале марта стало известно о назначении на пост
заместителя министра туризма Бурятии Евгения Малыгина. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
Накануне, 15 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов официально назначил Малыгина на новую должность.
«Назначить Малыгина Евгения Ивановича на должность заместителя министра туризма Республики Бурятия - председателя комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии с испытательным сроком 6 месяцев и заключить с ним служебный контракт», - говорится в постановлении, которое подписал глава.
До прихода в министерство туризма Евгений Малыгин трудился помощником руководителя филиала акционерного общества «Особые экономические зоны» в Бурятии. Также в его биографии есть должности в министерстве экономики Бурятии (главный специалист отдела международных связей), в издании «УланМедиа» (выпускающий редактор), министерстве промышленности и торговли России (ведущий специалист-эксперт). Последние годы был также членом регионального штаба ОНФ Бурятии.
Назначение на пост замминистра туризма Евгений Малыгин получил после выхода в финал конкурса «Лидеры России».
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