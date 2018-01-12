|
12 Января
Популярное
|
Бурятия входит в число лидеров по сбору подписей за Ксению Собчак
Власть, 12.01.2018 19:57
Обнародованы данные по количеству подписей, которые уже собрали в России за Ксению Собчак
По состоянию на утро 12 января, региональные штабы кандидата в президенты собрали более половины требуемой суммы подписей – 51 325.
Больше всех подписей собрано в родном для Ксении Собчак Санкт-Петербурге – 2 800. Далее идут Тыва, Бурятия и Москва, сообщает omskinform.ru.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Региональное правительство утвердило программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Забайкальского края, рассчитанную на 2018-2022 годы
Обнародованы данные по количеству подписей, которые уже собрали в России за Ксению Собчак
По данным «МК» в Бурятии», на вакантную должность претендуют два кандидата
Мэр Улан-Удэ рассказал, как город борется с последствиями снегопада
В пример был приведён опыт европейских городов, которые уже применили его
В праздники дворников отпустили
Ранее Баярма Цыдыпова участвовала в конкурсе на пост министра туризма Бурятии
Александр Занданов трудился на этом посту почти 16 лет
Речь идёт о химических реагентах, которые пока использовать запрещено. Мешает Центральная водоохранная зона Байкала. Пока коммунальные службы вынуждены справляться «дедовскими» методами: при помощи лопат, тяжелой техники и разбрасывании песка
Уроженка Забайкалья Наталья Лисицына, в 92 году переехавшая на постоянное место жительства в Петербург, стала выдвинутым кандидатом в президенты России. Теперь ей необходимо собрать 100 тысяч подписей для регистрации
«Важно понимать, что профессия военного сопряжена с риском для жизни и здоровья, тяжёлыми нагрузками и выполнением специальных задач вдали от дома. В этих условиях личный состав должен быть уверен, что его родные и близкие ни в чем не нуждаются», - обратился министр обороны России
Госдума отклонила законопроект фракции КПРФ о помощи лицам, находящимся за чертой бедности
Глава республики Алексей Цыденов на планерном совещании 10 января поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль прохождение зимовки сельхозживотных
Серийный выпуск самолетов предлагают локализовать на заводе в Улан-Удэ
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев выдал поручение руководителям трёх российских министерств: минтранса, минфина и минэкономики, а также правительству Бурятии
|
Соцсети
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
12.01.2018
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Загрузка...