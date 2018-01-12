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Бурятия входит в число лидеров по сбору подписей за Ксению Собчак

Власть,  12.01.2018 19:57
Обнародованы данные по количеству подписей, которые уже собрали в России за Ксению Собчак

По состоянию на утро 12 января, региональные штабы кандидата в президенты собрали более половины требуемой суммы подписей – 51 325.

Больше всех подписей собрано в родном для Ксении Собчак Санкт-Петербурге – 2 800. Далее идут Тыва, Бурятия и Москва, сообщает omskinform.ru.
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