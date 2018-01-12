Мэр Улан-Удэ изучит опыт внедрения бесплатных трамваев

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Забайкальские власти хотя газифицировать регион за счёт «Силы Сибири» Власть, Региональное правительство утвердило программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Забайкальского края, рассчитанную на 2018-2022 годы

Бурятия входит в число лидеров по сбору подписей за Ксению Собчак Власть, Обнародованы данные по количеству подписей, которые уже собрали в России за Ксению Собчак

Глава Бурятии назначил замминистра туризма Власть, Ранее Баярма Цыдыпова участвовала в конкурсе на пост министра туризма Бурятии

Власти Улан-Удэ пытаются пролоббировать применение реагентов на дорогах Власть, Речь идёт о химических реагентах, которые пока использовать запрещено. Мешает Центральная водоохранная зона Байкала. Пока коммунальные службы вынуждены справляться «дедовскими» методами: при помощи лопат, тяжелой техники и разбрасывании песка

65-летнюю уроженку Забайкалья выдвинули в президенты России Власть, Уроженка Забайкалья Наталья Лисицына, в 92 году переехавшая на постоянное место жительства в Петербург, стала выдвинутым кандидатом в президенты России. Теперь ей необходимо собрать 100 тысяч подписей для регистрации

Шойгу обратился с просьбой к Алексею Цыденову Власть, «Важно понимать, что профессия военного сопряжена с риском для жизни и здоровья, тяжёлыми нагрузками и выполнением специальных задач вдали от дома. В этих условиях личный состав должен быть уверен, что его родные и близкие ни в чем не нуждаются», - обратился министр обороны России

Глава Бурятии поручил контролировать зимовку на фермах Власть, Глава республики Алексей Цыденов на планерном совещании 10 января поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль прохождение зимовки сельхозживотных