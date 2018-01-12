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Мэр Улан-Удэ изучит опыт внедрения бесплатных трамваев
Власть, 12.01.2018 14:39 Фото:
В пример был приведён опыт европейских городов, которые уже применили его
Сегодня на пресс-завтраке с мэром Улан-Удэ Александром Голковым редактор радиостанции «Эхо Москвы Улан-Удэ» Игорь Озеров привел в пример европейские города, которые полностью или частично сделали общественный транспорт бесплатным. В качестве примера была приведена столица Эстонии Таллин, которая первой пошла на такой шаг.
- Не рассматривался этот опыт применительно к нашему трамваю? В таком случае маломобильное население получает дополнительные возможности передвижения, разгружается в связи с уменьшением автомобилей центр города, улучшается экология. Ещё один момент – нет необходимости платить зарплату контролёрам многочисленным, - спросил журналист.
- Этот опыт надо изучить. Я, к сожалению, информацией о Таллине не обладаю. Я обязательно изучу этот вопрос. Может быть, есть какая-то особенность у города Таллина, - ответил мэр Улан-Удэ, отметив, что предложение интересное.
Он напомнил, что по российскому законодательству муниципальные предприятия на рынке перевозок дополнительных преимуществ иметь не могут.
- Если рассматривать ваше предложения с точки зрения финансовой – это будет выглядеть как выпадающие доходы. Я хочу напомнить, что полномочия по установлению тарифов переданы субъектам. Поэтому, если такое решение кто-то должен принимать, то только не муниципалитет, - отметил Александр Голков. - Тариф сейчас компенсирует только заработную плату и плату за электроэнергию. А всё остальное – дотируется за счёт муниципальной поддержки.
А это затраты на содержание рельсового и тягового хозяйств МУП «Управление трамвая».
В это же время сейчас в законе даже не предусмотрена возможность компенсирования из вышестоящего бюджета выпадающей межтарифной разницы. А на сегодняшний день стоимость перевозки на городском электрическом транспорте гораздо выше, чем установленная.
Мэр отметил, что прошлый год ознаменовался началом капитального ремонта путевого хозяйства. Впервые в Улан-Удэ с 1975 года был обновлён участок трамвайных путей - 2,2 километра на улице Терешковой.
- Сегодня их острые на язык люди называют «шёлковым путём». В этом году мы работу продолжим. Есть поддержка правительства, депутатов Народного Хурала, - добавил Александр Голков.
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