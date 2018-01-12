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Мэр Усолья назвал уборку снега неудовлетворительной

Власть,  12.01.2018 12:09
В праздники дворников отпустили

Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин провёл первое в этом году планерное совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, где раскритиковал работу управляющих компаний, занимавшихся уборкой мусора и снега с городских дорог в новогодние праздники. Практически все УК отпустили дворников на каникулы, объяснив это невозможностью обеспечить работникам двойную оплату труда в праздничные дни.

В итоге чего мусор вывозился, а его подбором, контролем над вывозом никто не занимался. Глава города напомнил, что жители города оплачивают услуги управляющих компаний и вправе рассчитывать на качественную организацию работ, вне зависимости от выходных и праздничных дней.

При этом руководители УК настаивают, что при существующем тарифе на ремонт и обслуживание жилья в 17 рублей сделать качественно — невозможно, это тариф выживаемости, а не развития жилого фонда. Тариф не поднимался с 2013 года и, по подсчетам УК, должен быть на уровне 45 рублей. На предложение поднять тариф Максим Торопкин ответил отказом — УК должны представить мотивированное предложение по пересмотру тарифу, со всеми расчетами и конкретными видами работ.

В 2018 году аукцион по содержанию дорог выиграло ООО «Лидер». Для очистки дорог от снега муниципалитет экстренно привлекал другие организации — безвозмездно помогали предприятия «Электроавтотранс», «Сибирский бетон», сообщает пресс-служба администрации Усолья-Сибирского.

- Не справляетесь своими силами - самостоятельно ищите субподрядчиков, ночью все центральные дороги освещены - работайте в две смены, но работы должны быть проведены оперативно и качественно, оплата пройдет только по факту выполненных работ. Не справляйтесь, значит, будем применять штрафные санкции, расторгать муниципальный контракт. Нам нужен подрядчик, который хочет работать и обладает необходимыми ресурсами для этого, - сказал Максим Торопкин.
 
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