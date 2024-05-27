В Улан-Удэ уголовника-нарушителя вновь направили в колонию

Он отправится в колонию особого режима



За нарушение порядка пребывания под административным надзором 38-летний житель Улан-Удэ вновь отправлен в колонию.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина вышел из колонии в сентябре 2021 года. Он встал на учёт в отделе полиции по месту жительства и обязался соблюдать определённые административные ограничения.



Однако в октябре 2023 года он не уведомил территориальный орган внутренних дел о перемене места жительства и выехал из республики в другой регион.



- Кроме того, осуждённый, находясь под административным надзором, совершил тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, - уточнили в прокуратуре.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора, то есть самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершённое в целях уклонения от административного надзора). Ему назначено по совокупности преступлений 3 года 9 месяцев в исправительной колонии особого режима.



