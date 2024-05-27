27 бурятских шаманов попросили божеств о процветании республики

Общество, Фото: официальная страница «Тэнгэри» во «ВКонтакте»

Они покамлали на весну и открыли небесные врата



В последнюю субботу весны, 25 мая, в столице Бурятии состоялся весенний тайлаган (возрастное ограничение – 12+), посвящённый открытию небесных врат. Его устроили в шаманском центре на улице Барнаульская.



Как отмечают в местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри», этот обряд у бурят-монголов издревле был одним из самых больших праздников в году.



- Согласно устоявшимся канонам, именно в это время, когда зеленеет трава и начинает куковать кукушка, природа и божества пробуждаются после зимней спячки. На большом обряде их встречают и угощают, просят о покровительстве на летний период, – рассказали в МРОШ. – Традиционно богам преподнесли рощу берёз.



27 шаманов и шаманок помолились за благополучие населения и выразили благодарность за защиту и поддержку зимой Верховные божества тэнгэрианского пантеона – Бурхан Сагаан Гарбал (Божественное Белое Начало) и Буха Ноён Баабай (Предводитель 13 Северных Хатов) – пожелали счастья и процветания людям и даровали своё покровительство. Шаманы и верующие преподнесли им в дар синие хадаки.



Посетить молебен могли все желающие. Всех шаманов этнической Бурятии поздравили с открытием небесных врат.



- Каждый бөө/дархан бөө/ удаган обязан быть носителем бурятских традиций и тэнгэрианства и нести служение во благо народа и родины, – заключили в «Тэнгэри».



