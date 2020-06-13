Редкую птицу клоктун впервые встретили в нацпарке в Бурятии





Птица клоктун зарегистрирован на территории Забайкальского национального парка в Бурятии. Встреча с этой крайне редкой для Подлеморья птицей произошла в Забайкальском национальном парке во время весеннего пролёта пернатых. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».- Чирок-клоктун (Sibirionetta formosa) был всего один в группке из чирков-трескунков, чирков-свистунков, шилохвостей и широконосок. Птицы отдыхали после долгого перелёта на Малом Бормашевом озере, - уточнили специалисты.За время существования Забайкальского национального парка клоктун не регистрировался.- На территории же Баргузинского заповедника последняя встреча произошла в 1982 году. С большого расстояния удалось сделать фотоподтверждение встречи, качество плохое, но опознать клоктуна легко, благодаря яркому и узнаваемому окрасу оперения, - добавили в «Заповедном Подлеморье».В справочнике-определителе Вадима Рябицева «Птицы Сибири» говорится следующее: «До середины XX века вид был обычен и даже многочислен. В 1960-х гг. численность резко снизилась – главным образом из-за массового истребления на зимовках в Китае. Теперь это редкий вид, нуждающийся в охране, занесён в Красную книгу России. К началу XXI в. численность вида в Восточной Сибири несколько возросла, но в Средней Сибири клоктуны на гнездовании ещё не отмечены».