У Софьи Семёновны Ананьиной пять детей, 13 внуков и 23 правнука
Жительницу Кижингинского района Бурятии Софью Семёновну Ананьину поздравили с 95-летием.
Софья Семёновна родилась 15 апреля 1929 года в селе Тором Кижингинского района. После окончания Чесанской семилетней школы в тяжёлые, послевоенные годы начала работать в колхозе, собирала колосья пшеницы, ухаживала за скотом. В 1952 году принята рабочей Кижингинского маслозавода.
В 1962 году была назначена инспектором военно- учётного стола Чесанского сельсовета Кижингинского района. В 1963 году переведена счетоводом- кассиром Чесанского сельсовета, где работала вплоть до выхода на пенсию.
- За многолетний, добросовестный труд Софья Семеновна награждена многочисленными грамотами района и республики. Является ветераном тыла и труда. Награждена юбилейными медалями к 50-летию, 60-летию, 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в администрации МО «Кижингинский район».
Вместе с супругом Ильёй Махлуевичем Егоровым воспитали пятерых детей. На сегодня у неё 13 внуков и 23 правнука.
Жительница Бурятии отметила 95-летие
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