Пьянка мужа лишила жительницу Улан-Удэ автомобиля

«Шестёрку» конфисковали в доход государства



По вине своего мужа, севшего за руль в пьяном виде, жительница Улан-Удэ лишилась своего автомобиля. Его конфисковали в доход государства по решению суда.



24-летний житель столицы Бурятии предстал перед судом за повторную пьяную езду (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).



«Мужчина в ноябре 2023 года привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за правонарушение ему назначен штраф. Не сделав должных выводов, в январе 2024 года употребил спиртные напитки в гостях у родственников, после чего сел пьяным за руль. По дороге он проехал на запрещающий сигнал светофора и был остановлен сотрудниками ГИБДД», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил виновного к 160 часам обязательных работ и лишил прав на 2 года.



Автомобиль ВАЗ 2106, которым управлял нарушитель, конфисковали в доход государства. Решение суд принял, несмотря на то, что «шестёрка» принадлежит жене осуждённого. Ведь машина является совместным имуществом супругов.



Приговор в законную силу пока не вступил.



В 2023 году, а также с начала 2024-го суды в Бурятии обратили в доход государства уже 505 автомобилей, на которых ездили водители, попавшиеся на повторной пьяной езде. В 38 случаях осуждённые пытались схитрить и продавали транспорт до суда, но в таких случаях у них конфисковали суммы, эквивалентные стоимости проданных авто.

