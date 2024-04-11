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В Бурятии сельчанам посоветовали прятаться в подвалах и подпольях

В Бурятии сельчанам посоветовали прятаться в подвалах и подпольях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прибайкальцы внезапно озаботились бомбоубежищами

Жители прибайкальского села Турунтаево задались вопросом, есть ли в населённом пункте бомбоубежища для «непредвиденных ситуаций». Люди поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», где при необходимости они могут спрятаться. «У правительства Бурятии (бомбоубежища) есть, для сотрудников полиции есть», – заявили сельчане.

В райадминистрации пояснили: жильцы многоэтажных домов укрываются в имеющихся там заглубленных помещениях – то есть подвалах. На фасадах должны быть указатели, с помощью которых можно их найти. Ключи хранятся у ответственных лиц. В подвалы и подполья советуют в непредвиденных ситуациях отправляться и тем, кто проживает в частных домах.
бомбоубежище безопасность

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