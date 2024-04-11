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Мэр Улан-Удэ осмотрел базу МУП «Городские маршруты»

Мэр Улан-Удэ осмотрел базу МУП «Городские маршруты»
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Также Игорь Шутенков поговорил с водителями

Игорь Шутенков побывал в ремонтных мастерских и гараже автотранспортного предприятия, чтобы принять решение о дальнейшем развитии и обновлении парка.

В марте бизнесмены Иринчей и Дарима Матхановы безвозмездно передали городу свою долю в ОАО «Городские маршруты». Ранее МУП располагался здесь на правах аренды. Благодаря этому, теперь у мэрии есть возможность провести ремонт, построить бокс и т.д.

– Проверяем состояние городской собственности, что необходимо будет здесь обновить. За последнее четыре года мы приобрели 209 современных автобусов большого, среднего и малого класса вместимостью от 22 до 111 пассажиров. Соответственно, должно быть хорошее обслуживание, хранение и безопасность. Кроме ремонта необходимо восстановить мойку. В городе только три точки, где можно мыть большие автобусы, такие как «Волгабас». Нужно время туда доехать, отстоять очередь, выйти на маршрут. Наши горожане должны ездить не только в надёжном и удобном транспорте, но и в чистом. Такие автобусы также являются украшением города и должны быть чистыми, – сказал Игорь Шутенков.

Помимо мойки восстановят и ремонтные мастерские. Ранее зимой температура здесь составляла -10 градусов, условий для обслуживания и ремонта транспорта не было. Также необходимо усилить пожарную и антитеррористическую безопасность на территории предприятия.

На встрече присутствовали и представители ООО «Волгабас Групп». Они презентовали Игорю Шутенкову новые линейки автобусов разного класса: от самых маленьких городских до огромных туристических автобусов.

– В Улан-Удэ своеобразный рельеф с резкими подъёмами. Наши автобусы большие, и мы понимали, что нужна эксклюзивная комплектация. Поэтому мы подобрали усиленный двигатель, коробку передач, которая себя оправдала. Ваша партия автобусов – наша визитная карточка по качеству и надёжности в ДФО, – рассказал первый замгендиректора «Волгабас» Антон Шупик.



У города Улан-Удэ и эксклюзивное гарантийное обслуживание: 2,5 года гарантии. С поставщиками автобусов сложились партнёрские отношения. Здесь создана сервисная служба, которая поставляет запасные части в случае необходимости.

– Не только болтики и гаечки – здесь в запасе находятся новые двигатели, мосты, коробки передач «Волгабасов», чтобы в случае поломки была оперативная возможность сделать капитальный ремонт и вывести автобус на маршрут. Поскольку с производителем мы находимся далеко, это позволяет не тратить время на ожидание поставок запчастей, – отметил Игорь Шутенков.

В ходе осмотра мэр Улан-Удэ поговорил с водителями. Водитель Олег Соловьев, который уже три года ездит по маршруту № 10 с Аэропорта до Железнодорожного вокзала уже оценил комфортный автобус.

– Начинаю развозить людей с 6:30 утра. Салон всегда полный. Уже узнаю своих пассажиров. Когда ухожу в отпуск, то они меня теряют. В этой сфере работаю с 1997 года. Могу сравнить разные классы автобусов. Очень бережно отношусь к автобусу «Волгабас». Он очень удобный, комфортный, надёжный, а самое главное нравится пассажирам, – рассказал он.

В дальнейшем у города большие планы по развитию общественного транспорта Улан-Удэ и его инфраструктуры.

– Представители «Волгабас» презентовали новые современные классы автобусов. Президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию отметил, что Правительство будет помогать субъектам России обновлять парк. Мы постараемся попасть в эти программы и сегодня рассматриваем все возможные варианты приобретения общественного транспорта для наших горожан, – сказал Игорь Шутенков.

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