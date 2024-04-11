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В отдалённом районе Бурятии наступит «конец света»

В отдалённом районе Бурятии наступит «конец света»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Его будут отключать несколько дней подряд с раннего утра

На этой неделе в Окинском районе Бурятии начнут менять электроопоры высоковольтной линии (ВЛ) 35 кВ «Монды – Сорок – Самарта», в том числе – на участке «Сусер – Сорок». Из-за этого там два дня подряд – 11 и 12 апреля – будут отключать свет. Он исчезнет в 6 утра и появится к 20:00, сообщает «Ока-инфо.24/7».

Несколько сёл – Сорок, Орлик, Саяны и Хужир – запитают от дизельной электростанции. А вот жителям посёлка Боксон и улуса Хурга придётся целый день сидеть без электроэнергии – там нет возможности подключиться к ДЭС.

Кроме того, отключение света в районе запланировали на следующей неделе – с 15 по 19 апреля включительно в то же самое время.

ВЛ 35 кВ «Монды – Сорок – Самарта» – единственный источник электроснабжения в Оке. Линия, введённая в эксплуатацию в 1965 году, проходит по горной местности. Её общая протяжённость – 148 км километров.
отключение света электроэнергия Окинский район

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