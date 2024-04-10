В Бурятии жители райцентра «потеряли» мусорные баки

Они внезапно исчезли с перекрёстка в Кяхте
Кяхтинцев обеспокоили бесследно исчезнувшие мусорные баки. По словам местных жителей, их катастрофически не хватает на пересечении улиц Рокоссовского и Горнозелентуйская. В прошлом году на перекрёстке стояло четыре контейнера для отходов, а недавно два почему-то убрали.
- Два дня некуда выбросить мусор – всё занято. Когда вернут баки? – поинтересовались люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Ещё один контейнер требуют установить и у дома № 22 на улице Заречная. В администрации города пообещали всё сделать.
- МБУ «Городское хозяйство» закупило материал, чтобы сделать баки своими силами. Они появятся на улицах Рокоссовского и Заречная, – заявили власти.
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Общество, Фото:
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