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В Бурятии пожаловались на психиатра, назвавшую призывников «собаками»

В Бурятии пожаловались на психиатра, назвавшую призывников «собаками»
Общество, 
Родители оскорблённых ребят пригрозили дойти до Минздрава России

Всё произошло в Закаменском районе. Местные жители рассказали в одном из пабликов во «ВКонтакте», что на днях в райцентре работала призывная комиссия, в составе которой была и выездной психиатр.

По словам одной из сельчанок, её сын не ответил на вопрос врача. Молодого человека признали не совсем здоровым психически и направили на дообследование в республиканский психоневрологический диспансер (РПНД)

- Решила выяснить причину. Пришла поговорить с врачом, но она сказала, что ничего не должна объяснять и показала на дверь, – заявила автор поста. – А ещё вела себя некорректно по отношению к другим ребятам – называла их «собаками». Там было человек семь призывного возраста.

Мать парня призвала республиканское министерство здравоохранения обратить внимание на этот инцидент.

- Прошу принять меры в отношении врача. В противном случае буду обращаться в Минздрав России, – добавила она.

В ведомстве жительницу республики поблагодарили за сигнал. Там пояснили: чтобы создать комиссию для проведения служебного расследования и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности, нужно направить письменное обращение на имя главного врача РПНД на электронную почту rpd@govrb.ru.

- Тех, кого направили для дообследования из районных военных комиссариатов, повторно осматривают врачебные комиссии. Заседания проходят как в амбулаторных, так и стационарных условиях, – отметили в министерстве.

призывники оскорбления соцсети

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