Улан-удэнцев попросили ездить в аэропорт на такси и автобусах





Жителей Бурятии попросили использовать общественный транспорт или такси, чтобы доехать до аэропорта. Видео с такой просьбой опубликовал в своём телеграм-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.- Уважаемые пассажиры международного аэропорта «Байкал», как вы видите, у нас активно идут работы на привокзальной площади. Места на парковке временно очень мало, мы стараемся сделать работы как можно более быстро. Но, конечно же, это будет не так быстро, как хотелось бы. Огромная убедительная просьба, для поездок в аэропорт перед вылетом использовать общественный транспорт и такси, потому что это будет удобнее и для вас, и вы не будете испытывать больших сложностей со своим личным транспортом. В данный момент, конечно, парковка у нас очень ограничена. Приносим свои извинения и благодарим за понимание, - сказал он.Также Гармаев отметил, что автобус № 10 ходит регулярно.