В Бурятии сегодня очень тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется до +19



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике преимущественно без осадков, в конце дня по юго-западу небольшой дождь. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +14,+19, местами +5,+10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём очень тепло - +16,+18.



