Воздух прогреется до +19
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике преимущественно без осадков, в конце дня по юго-западу небольшой дождь. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +14,+19, местами +5,+10.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём очень тепло - +16,+18.
В Бурятии сегодня очень тепло
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 10.04.2024
Воздух прогреется до +19
Для этого необходимо применять специальные препараты и соблюдать меры безопасности
Ремонтные работы планируют провести в этом году
С начала года 1053 жителя республики заключили соцконтракт
Жильцы дома рады обновлению
Рабочая профессия стала одной из самых востребованных
Людям рассказали о постановке на учёт в центр занятости населения
Пассажиры, сидящие позади, зачастую пренебрегают ремнём безопасности
Малышка родилась совсем недавно
Они стартуют с середины апреля
Жильцов дома просят закрывать контейнеры крышками
Он также рассказал осуждённым о пагубных зависимостях
Победителей наградили грамотами
Управляющая организация получила разрешение комитета городского хозяйства на подрезку
По словам солистки, это очень трогательная история, которая не оставляет равнодушным никого