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В Бурятии сегодня очень тепло

В Бурятии сегодня очень тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +19

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике преимущественно без осадков, в конце дня по юго-западу небольшой дождь. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +14,+19, местами +5,+10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём очень тепло - +16,+18.

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