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В Иркутской области пользуются спросом электрогазосварщики

В Иркутской области пользуются спросом электрогазосварщики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рабочая профессия стала одной из самых востребованных

Предприятия Иркутской области с начала года почти в два раза увеличили запрос в службу занятости на специалистов в области электро- и газосварки. Этой весной заработная плата сварщиков в регионе выросла и доходит до 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в министерстве труда и занятости Иркутской области.

– Сейчас пользуются повышенным спросом у работодателей региона бетонщики, каменщики, плотники, арматурщики. Электрогазосварщики также входят в топ востребованных на рынке труда профессий. Эти специалисты нужны в строительной, машиностроительной, авиастроительной, судостроительной, газовой и нефтяной сферах. Востребованность профессии в Иркутской области и увеличение заработной платы говорят о росте интереса к ней и повышении уровня занятости в регионе. С начала текущего года на портале «Работа России» было размещено более 1300 вакансий для специалистов этой сферы, – прокомментировал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Обучение этой профессии предлагают филиалы кадрового центра Иркутской области на базе местных учебных заведений. На сегодня десять соискателей из разных районов проходят переподготовку в центре обучения и содействия трудоустройству Иркутской области. В других учебных центрах и техникумах на эту специальность также повышенный спрос.

– Нашими студентами уже со второго курса интересуются крупные работодатели с хорошими предложениями. Сегодня сварщиками ребята идут мотивированно и осознанно, – сказал мастер производственного обучения Иркутского техникума авиастроения и металлообработки Дмитрий Коломин.

В минтруде добавили, что по этой специальности в Иркутской области требуются работники разного профиля: вышкомонтажник, врезчик, специалист по пластмассам или тугоплавким металлам. Больше всего вакансий для электрогазосварщиков на данный момент предлагают предприятия Усть-Кута, Иркутска и Ангарска, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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