В Бурятии руководитель госучреждения поувольнял сотрудников из личной неприязни

Эта история даже дошла до прокуратуры и трудинспекции



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились сотрудники одного из учреждений, подведомственных государственному органу. Омбудсмена попросили о помощи в урегулировании трудового спора.



Как выяснилось, руководитель вышеупомянутой организации из-за личной неприязни к сотрудникам добился ликвидации двух отделов, которые возглавляли заявители. При этом в госучреждении имелись вакантные штатные единицы, сокращение которых никак не повлияло бы на его работу. К тому же людей уволили с нарушениями.



Юлия Жамбалова обратилась в прокуратуру Бурятии и государственную инспекцию труда. Работодателя предостерегли от нарушения обязательных требований закона «О занятости населения в РФ». Теперь организацию ждёт проверка.



Кроме того, уполномоченный попросила учесть жизненные обстоятельства некоторых уволенных сотрудников. Супруг одной из них – военнослужащий и в 2022 году он участвовал в спецоперации на Украине, а сама женщина сейчас находится в положении.

