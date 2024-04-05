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В Бурятии руководитель госучреждения поувольнял сотрудников из личной неприязни

В Бурятии руководитель госучреждения поувольнял сотрудников из личной неприязни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Эта история даже дошла до прокуратуры и трудинспекции

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились сотрудники одного из учреждений, подведомственных государственному органу. Омбудсмена попросили о помощи в урегулировании трудового спора.

Как выяснилось, руководитель вышеупомянутой организации из-за личной неприязни к сотрудникам добился ликвидации двух отделов, которые возглавляли заявители. При этом в госучреждении имелись вакантные штатные единицы, сокращение которых никак не повлияло бы на его работу. К тому же людей уволили с нарушениями.

Юлия Жамбалова обратилась в прокуратуру Бурятии и государственную инспекцию труда. Работодателя предостерегли от нарушения обязательных требований закона «О занятости населения в РФ». Теперь организацию ждёт проверка.

Кроме того, уполномоченный попросила учесть жизненные обстоятельства некоторых уволенных сотрудников. Супруг одной из них – военнослужащий и в 2022 году он участвовал в спецоперации на Украине, а сама женщина сейчас находится в положении. 
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