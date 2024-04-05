Мэр Улан-Удэ рассказал о новых трамвайных ветках в городе

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Пути будут проложены в юго-восточном, юго-западном и восточном направлениях



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объяснил, как будет развиваться трамвайная система Улан-Удэ. Об этом он рассказал в интервью телекомпании «Тивиком», сообщает управление по информационной политике города. Мастер-план, который реализуется в столице Бурятии сегодня, предполагает строительство новых путей и депо, а также покупку подвижного состава.



- Надо сказать спасибо предыдущим поколениям, которые создали трамвайное кольцо в Улан-Удэ и смогли его сохранить. Наша задача – развивать его дальше, чем мы и занимаемся. В мастер-плане Улан-Удэ предусмотрено развитие трамвая, и работа в этом направлении ведётся. Например, недавнее приобретение двух трамваев «Богатырь» — это как раз-таки уже реализация мастер-плана, - отметил Игорь Шутенков.



Также в мастер-план заложено строительство новых трамвайных веток и депо. По словам мэра, рельсы будут проложены в юго-восточном и юго-западном направлениях.



- Мы уже резервируем земельные участки для строительства. Решается, сколько подвижного состава приобрести, чтобы обеспечить движение по новым городским маршрутам. Это в том числе сотые кварталы, 102, 103, 105, 113 и прочее. Закрепили землю за ТРЦ «Мёд» для возможного строительства там нового трамвайного депо. Ну а юго-восточное направление – через «Почтовку» в сторону спиртзавода. Согласно мастер-плану, это должно быть сделано до 2030-35 года, - пояснил мэр.



Также есть планы по новой ветке в сторону Улан-Удэнского авиазавода. Направление уже утверждено постановлением правительства Российской Федерации.



- Считаю, что вокруг транспортной обеспеченности развивать жилищное строительство — это правильное дело. Люди должны из дома выйти и на комфортном безопасном транспорте доехать в ту точку, куда им надо. Поэтому наша задача вокруг трамвайного кольца создавать экономику, рабочие места и возможность для комфортного проживания, - подчеркнул мэр.



Преимуществ у электрического транспорта много: комфорт, безопасность, экологичность. Но и затраты на трамвай соответствующие.



- Когда мы говорим, что купили трамвайный вагон за столько-то миллионов рублей, кто-то, сможет и спросит: зачем такие деньги тратить? Но когда объясняем, что он будет ездить 20-25 лет и перевозить огромное количество пассажиров, то приходит чёткое понимание, что он окупается. Да, единовременные вложения дорогие, но они того стоят. Когда-то эти расходы казались просто нашими «хотелками», но мы смогли вынести эти намерения на уровень федерального правительства и найти поддержку, - заключил мэр.



