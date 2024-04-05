Вертолёт МЧС России заступил на дежурство в Бурятии

Борт прибыл в помощь при возможных ЧС



Вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл в Бурятию для дежурства в пожароопасный сезон.



«Для принятия оперативных мер по защите населённых пунктов и объектов экономики от лесных пожаров, весеннего половодья и летних паводков вертолёт будет вести круглосуточное дежурство на территории Бурятии», - сообщили в ГУ МЧС России по республике.



Первые в этом году лесные пожары были зарегистрированы 31 марта. Возгорания произошли в Иволгинском и Xopинcкoм районах из-за перехода огня c других земель.

