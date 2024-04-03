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Концерт Елены Ваенги перенесли в Улан-Удэ

Концерт Елены Ваенги перенесли в Улан-Удэ
Общество, 
Теперь он планируется осенью

Концерт певицы Елены Ваенги (возрастное ограничение 16+) в Улан-Удэ, который планировали провести завтра, 4 апреля, перенесли на осень. Об этом сообщается на страницах артистки в соцсетях.Без выступлений также остались зрители соседних городов: Читы, Иркутска, Братска.

Причиной переноса стала болезнь певицы.

- Информируем вас о вынужденном переносе гастролей Елены в указанных городах по причине болезни артистки, - сообщили организаторы.

В итоге концерты перенесли на осень: 20 октября – Чита; 21 октября - Улан-Удэ; 22 октября – Иркутск; 24 октября – Братск.

- Переносы концертов - это очень сложный процесс для организаторов мероприятий. Просим вас с пониманием отнестись к текущей новости. Ваш любимый артист обязательно приедет в ваш город! – отметили организаторы.

Организаторы обратили внимание, что все билеты будут действительны на новые даты.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году Елена Ваенга встречала Масленицу на Байкале. На озеро она приехала перед концертами в Иркутске. 
концерт

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