Концерт Елены Ваенги перенесли в Улан-Удэ





Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году Елена Ваенга встречала Масленицу на Байкале . На озеро она приехала перед концертами в Иркутске.

Концерт певицы Елены Ваенги () в Улан-Удэ, который планировали провести завтра, 4 апреля, перенесли на осень. Об этом сообщается на страницах артистки в соцсетях.Без выступлений также остались зрители соседних городов: Читы, Иркутска, Братска.Причиной переноса стала болезнь певицы.- Информируем вас о вынужденном переносе гастролей Елены в указанных городах по причине болезни артистки, - сообщили организаторы.В итоге концерты перенесли на осень: 20 октября – Чита; 21 октября - Улан-Удэ; 22 октября – Иркутск; 24 октября – Братск.- Переносы концертов - это очень сложный процесс для организаторов мероприятий. Просим вас с пониманием отнестись к текущей новости. Ваш любимый артист обязательно приедет в ваш город! – отметили организаторы.Организаторы обратили внимание, что все билеты будут действительны на новые даты.