Их будут ловить в одном из отдалённых микрорайонов
В ближайший четверг, 4 апреля, в микрорайоне Исток на Левобережье устроят очередной «собачий» рейд. Там будут отлавливать беспризорных животных. Кроме того, специальные мобильные бригады проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.
У здания бывшей амбулатории на улице Природная, 41 (клуб «Добрый волшебник») с 10:00 до 14:00 развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить собак от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный чип. Сообщать о нарушителях предлагают в оперативный штаб по номеру 8 (3012) 22-66-62.
В столице Бурятии опять устроят облаву на бродячих собак
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их будут ловить в одном из отдалённых микрорайонов
Из 9500 проектов
Задержали его росгвардейцы
Пока в статусе кандидатов
Батор Анандаев погиб при исполнении служебного долга
Он стал рыхлым и ломким
Стало известно, как будет выглядеть новая награда
До 1 сентября 2024 года
Участникам советуют освежить знания
Им пообещали по 10 тысяч за «слив» ассенизаторов-нарушителей
Подведены итоги за зиму 2023-2024 гг.
Несчастное животное перенесло несколько операций
В одном из районов её выкосят на площади в полтора миллиона «квадратов»
Прежний бессменный руководитель покинул пост в конце прошлого года
Центральной районной больницы приходится занимать её у другой ЦРБ