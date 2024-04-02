Обновлять её будут по ночам
В Улан-Удэ в ближайшие дни стартует ремонт дороги на проспекте 50-летия Октября, который считается одним из самых загруженных и оживлённых участков в городе. В этом году работы будут вестись на так называемой нечётной стороне – от пересечения проспекта с улицей Цивилёва до площади Комсомольская. Там заменят бордюрные камни, расширят остановки, обновят асфальтовое покрытие и обустроят тротуары, рассказали в управлении дорожного строительства городской администрации.
А на чётной стороне – от Комсомольской площади до пересечения с Цивилёва – завершат начатый в прошлом году ремонт тротуаров. Проспект 50-летия приводят в порядок в два этапа по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Первый завершился в ушедшем 2023 году. В его рамках перенесли два пешеходных перехода, обустроили третью полосу для общественного транспорта – так называемую выделенку, заменили бордюрные камни и дорожное полотно и заменили временные блоки на делиниаторы.
Чтобы минимизировать неудобства для пешеходов и автомобилистов, работы на проезжей части ведутся поочерёдно и в основном ночью. Всего с 2017 года по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в столице Бурятии отремонтировали 175 километров дорог.
В Улан-Удэ возьмутся за ремонт дороги на одной из самых загруженных улиц
Общество, Фото:
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