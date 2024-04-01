В Бурятии пометят весь скот

В республике продолжается поголовная маркировка сельхозживотных



С марта в России, в том числе – в Бурятии, стала обязательной маркировка всех сельскохозяйственных животных. До этого она носила рекомендательный характер. Пометить свой скот владельцы могут разными способами.



Маркировка коров, коз, овец, свиней и лошадей требуется, чтобы предотвратить распространение заразных болезней и для выявления их источников. А ещё это позволяет отследить незаконное перемещение скотины и при необходимости – вернуть потерявшееся животное хозяину.



Все данные вносят в специальные электронные системы. Одна из них – «Хорриот», куда уже интегрировали информацию о 82 015 животных, включая 58 252 головы крупного рогатого скота, 21 377 – малого рогатого скота, 536 яков и 1 657 лошадей. Учёт проводится более чем 14 000 хозяйствах.



- На данный момент синхронизированы данные из 7 922 объектов – это свыше половины от общего числа. Работа по остальным 6 681 хозяйствам продолжается, – рассказали в республиканском управлении ветеринарии.



Помечают скот с помощью электронных чипов и ушных бирок. Первые вживляются под кожу с помощью специального шприца и остаются в теле сельхозживотного до конца жизни. Бирки с буквенно-цифровым номером крепятся к уху с помощью биркача.